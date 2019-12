Las finanzas van más rápido hacia las renovables que el mundo, según expertos

Las finanzas y los inversores se están moviendo mucho más rápidamente hacia las energías renovables que lo que lo hace el mundo en general, según han afirmado este miércoles los expertos que han intervenido en el panel "Finaciación de renovables en España y más allá", celebrado dentro de la Cumbre por el Clima COP 25.

El jefe global de Investigación en Sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management, Mark Lewis, que ha intervenido en el panel, moderado por el secretario de Estado de Energía en funciones, José Domínguez Abascal, ha señalado que "cuando la percepción del mundo cambia, el dinero se mueve rápidamente".

Lewis, que ha explicado que como analista de energía ha seguido al sector durante veinticinco años en Europa, ha indicado que la reducción de los costes de las renovables ha sido espectacular y nadie la hubiera podido imaginar en 2005.

Ha reconocido que las renovables no dan los retornos a los inversores que proporcionan el petróleo y el gas, pero invertir esto obliga a asumir mayores riesgos, como la volatilidad de los precios que tienen las materias primas.

Además, el sector petrolífero ha tenido que ir cada vez más lejos porque el que estaba más cerca se agotó y "nos quedamos sin él", mientras que las renovables no requieren buscar la energía, sino construir las infraestructuras para captarla, a lo que se une que cuanto mas infraestructura se construye más se abarata el precio.

Lewis ha afirmado que el sector del petróleo y gas lo está pasando mal porque ahora tienen competidores para abastecer de energía y no van a poder conseguir rentabilidades del entorno del 15-20 %.

Mark Lewis ha dicho que "la energía renovable va a conquistar el mundo" y ha añadido los mercados financieros se mueven cuando tienen incentivos, como el cambio de la demanda que va hacia las renovables en el futuro, algo que la industria petrolera no está entendiendo.

"Los combustibles fósiles no servirán y los mercados se están fijando en eso", ha dicho Lewis, que ha afirmado que "es un riesgo seguir invirtiendo en petróleo y gas".

Por su parte, Nancy Saich, jefa de Cambio Climático y consejera senior en Clima y Medio ambiente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha señalado que el banco público europeo introdujo unos estándares mucho más estrictos de emisiones para financiar proyectos, que hará que en el futuro próximo queden excluidos todos los combustibles fósiles.

También ha señalado que, además de invertir en electrificación, hay que invertir en eficiencia energética y ha señalado que en Europa es "catastrófico" la poca renovación que hay de edificios.

Por su parte, Lene Westgaard-Hall, miembro del Parlamento de Noruega, que decidió que el fondo soberano de Noruega (el mayor del mundo) dejara de invertir en petroleras, ha indicado que este país, en el que se produce petróleo, ha invertido mucho dinero en este hidrocarburo, pero allí les empieza a preocupar que a futuro se queden sin activos.

Westgaard-Hall ha dicho que, por eso, "las renovables serán una parte mayor de nuestro futuro financiero de lo que lo han sido en la historia de Noruega", que ha augurado que las "renovables van a llegar a abarcar todo el fondo".

Ha indicado que, no obstante, Noruega debe garantizar la rentabilidad de su fondo soberano a sus ciudadanos, con lo cual tiene que tener los mismos beneficios con las renovables que con el petróleo, si bien no cree que su país vaya a dejar de extraer, salvo en algunas zonas por motivos ambientales, porque "no queremos perder dinero a corto plazo".