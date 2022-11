Las empresas transportistas no respaldan el paro convocado por los autónomos

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), que representa a las mayores empresas del sector de España, ha señalado que no respalda el paro indefinido convocado por la "autodenominada" Plataforma en Defensa del Transporte desde el próximo lunes.

La patronal, que es miembro del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), interlocutor del sector ante el Gobierno, ha considerado este lunes, en un comunicado, que "no hay motivos para una medida como esa que nos perjudicará a todos dentro y fuera del sector".

Según Astic, en los últimos años se han conseguido significativos cambios en la regulación de esta actividad que van en el sentido apropiado de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y el marco de funcionamiento de las empresas para fortalecer su competitividad y su sostenibilidad económica, ambiental y social.

En este sentido, ha recordado medidas plasmadas en la legislación española para proteger al transportista efectivo de los impagos o para luchar contra la morosidad en el sector, y otras nuevas que hacen obligatoria la revisión del precio del transporte, según el del combustible, sin posible pacto en contrario, o la reducción a un mes del plazo de liquidación del gasóleo profesional y de los tiempos de espera a la mitad.

Además, ha destacado la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores profesionales, salvo determinadas excepciones, siendo España el único país del mundo, junto a Portugal, que cuenta con esta norma.

Otro ejemplo para el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, es que el transporte es el único sector en España con sanciones para los casos de morosidad.

En su opinión, por tanto, lo que hay que hacer ahora es utilizar las diferentes herramientas que proporciona el actual marco legislativo y "no esperar que el Gobierno negocie, en nuestro lugar, con aquellos clientes que no cumplen la ley".

Los problemas pendientes de resolverse deben seguir tratándose en la mesa de negociación del CNTC con el Gobierno, por lo que Astic exige al Ejecutivo que, a diferencia de lo ocurrido en marzo pasado con el anterior paro convocado por Plataforma, "ponga los medios oportunos y adecuados para salvaguardar la seguridad de sus conductores, así como la integridad de sus vehículos y de las cargas que transportan, "frente a los actos violentos de intimidación y de destrucción".

"Se debe garantizar que, pare quien pare, quien quiera seguir trabajando pueda hacerlo libremente", ha insistido el directivo.

La asociación calcula que para 2023 los costes de las empresas del transporte se incrementarán entre un 6 % y un 10 %, pero los problemas del sector, tanto endémicos como estos coyunturales, se resuelven negociando y no con paros indefinidos que dañan la economía, a la propia sociedad y también a la imagen del sector, ha reiterado.

En el paro que esta Plataforma ya convocó el pasado 14 de marzo se produjeron piquetes violentos que no dejaron trabajar con seguridad a muchos conductores profesionales que no lo secundaron, ha lamentado la patronal.

Muchas de sus empresas, que suman en total más de 21.000 vehículos pesados, algunas no pudieron trabajar con normalidad en marzo por la acción de los piquetes y otras, decidieron no sacar sus camiones a la carretera por coacciones o miedo a que les asaltasen, situaciones que Astic espera que esta vez el Ministerio de Interior no permita que ocurran, llegado el caso.