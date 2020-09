El 87% de las empresas españolas incluye la gestión de diversidad de género en su estrategia

Más del 87% de las empresas en España incluyen la gestión de la diversidad de género en sus estrategias, según el 'Índice de Innodiversidad' de Fundación IE y de Fundación para la Diversidad, en colaboración con Pfizer y HP.

Las empresas del Ibex 35 y las grandes corporaciones lideran el desarrollo en la gestión de la "innodiversidad", un concepto que refleja la idea de que la innovación y la diversidad deben ir de la mano. Un 34% de las grandes empresas aplican la "innodiversidad", seguida de la pequeña empresa con un 30% y la mediana con un 26%.

Los investigadores de IE University Celia de Anca y Salvador Aragón han diseñado este primer índice a nivel mundial y han acuñado este término como "la capacidad organizacional para gestionar conjuntamente diversidad e innovación y mejorar la competitividad".

Entre los datos más relevantes del estudio destaca el talento de personas con discapacidad como la segunda área de mayor interés, con el 72% de las empresas que responden afirmativamente y el 66% de las empresas declara prestar atención a la diversidad del talento senior.

El interés no es tan alto en la gestión del talento LGTBI+, ya que más del 58% de las empresas participantes declaran no prestar atención particular a la gestión de este colectivo. De las que sí lo hacen, destacan las empresas del sector servicios con un 60% de las mismas, siendo la pequeña empresa quien lidera la gestión del talento LGTBI con una presencia superior al 52%.

En cuanto a la gestión de la innovación, un 63% de las empresas lo hace en lo que se refiere a producto/servicio; un 61% gestiona la innovación en procesos y un 58% de las compañías innova en modelo de negocio.

Estos resultados confirman la mayor dificultad en la gestión de la innovación en un modelo de negocio que implique cambios sustanciales en la propuesta de valor y modelo de ingresos de las compañías, frente a la innovación en producto/servicio o procesos.

El 44% de las empresas multinacionales reconoce implementar medidas de gestión de la innodiversidad, fomentando la conexión entre en ambas áreas, frente a un 29% de las multinacionales de origen extranjero, o un 27% de la empresa no multinacional.

POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Por sectores, el sector de energía y agua lidera esta gestión con un 57% de las compañías involucradas. En el extremo opuesto se encuentran los productores de bienes de consumo, donde apenas un 10% de las empresas han iniciado el camino de la innodiversidad.

Una de los aspectos positivos que el informe destaca es el avance de las empresas en la medición de los resultados de sus políticas de diversidad. En género llega al 62% de la gran empresa, en personas con discapacidad.

El 47% de empresas medianas y el 28% de la gran empresa incluye parámetros de medición para sus políticas en relación al talento senior y al talento LGTBI, según ha señalado la profesora Celia de Anca, directora del Centro de Diversidad de IE University.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Muy por detrás queda la inclusión de parámetros de medición de las políticas de diversidad experiencial o cognitiva, que se sitúa en ambas alrededor del 50%.

Las políticas para la inclusión de parámetros de igualdad para reclutamiento y promoción son las medidas más desarrolladas por parte de las empresas para la diversidad tanto de género o discapacidad. Además, destaca la formación en nuevas tecnologías para el talento senior, y la implantación de procedimientos seguros para tratar posibles casos de discriminación en el talento LGTBI.

"La actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que la diversidad es un elemento crítico para favorecer la innovación, base de la competitividad de las empresas", ha señalado la presidenta de Fundación para la Diversidad, María Eugenia Girón.

La muestra ha sido realizada a las 300 principales empresas en España, de las cuales el 56% son de gran tamaño, el 26% medianas y 18% pequeñas empresas. De todas ellas un 22% cotizan en bolsa.