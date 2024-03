Las Bolsas, en máximos, cambian el foco desde la Reserva Federal al Banco de Inglaterra

Los mercados financieros confían y apuestan porque pronto los grandes bancos centrales del mundo comiencen a reducir el precio del dinero. Las Bolsas de Estados Unidos, la de Tokio y gran parte de las plazas europeas se encuentran en máximos históricos. Hacía varios años que los tres índices bursátiles principales de Wall Street (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq) no marcaban récords de manera simultánea.

El S&P ha superado los 5.200 puntos. Algo nunca antes visto. El índice Nikkei de la Bolsa japonesa se acerca los 41.000 puntos. Esta madrugada ha subido con fuerza. Dentro de casa, el índice Ibex 35 arranca el jueves con mucha animación. Sube un 0,9 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 10.850 puntos. Está en su nivel más alto desde mediados de 2017. Iberdrola actualiza hoy su plan estratégico. Celebran junta de accionistas Enagás y Bankinter.

Ayer la Reserva Federal no movió ficha y dejó su tipo de referencia en la banda que va del 5,25 al 5,50 por ciento. Su presidente, Jerome Powell, dejó entrever con bastante claridad que habrá tres recortes de tipos este año y quizá otras tres el año que viene. Falta por saber si la primera rebaja de un cuartillo de punto se produce ya en mayo o si habrá que esperar hasta junio. Todo ello condicionado, eso sí, a la evolución de los grandes indicadores económicos.

Hoy los mercados miran hacia el consejo de gobierno del Banco de Inglaterra. Sus decisiones se conocerán a la una de la tarde. No se esperan cambios. El precio del dinero se encuentra en Gran Bretaña en el 5,25 por ciento. No hace mucho, el gobernador del banco central británico, Andrew Bailey, aseguró que no es necesario que la inflación alcance el objetivo del dos por ciento para empezar a recortar el precio del dinero. Nadie olvida que la economía británica se encuentra en recesión técnica al encadenar dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Lo último que se sabe es que la tasa de crecimiento de la inflación se ha reducido en en Reino Unido del 4 al 3,4 por ciento. Es su nivel más bajo en dos años. La subyacente (sin alimentos frescos ni energía) se sitúa en el 4,5 por ciento frente al 5,1 anterior.

Ayer, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, confirmó que la inflación se aproxima al objetivo del 2 por ciento en la zona euro, pero añadió que hacen falta más datos para modificar la política monetaria restrictiva actual. Además, dejó claro que no hay que dar nada por supuesto. Dijo que después del esperado primer recorte -seguramente en junio- el BCE puede realizar una pausa antes de acometer sucesivos movimientos. En el ámbito macro se publican hoy los índices de actividad en el sector industrial y en el de servicios, tanto en Europa, como en Estados Unidos.

En los demás mercados, el euro sube, supera el cambio de 1,09 dólares. El Bitcoin recupera terreno en medio de una gran volatilidad. Se negocia esta mañana a 67.000 dólares. Llegó a 60.000 hace un par de días tras marcar récords recientemente por encima de 73.500. En el mercado de deuda, baja el rendimiento de los bonos de Estados Unidos y se mantiene el de los europeos. El Tesoro español resuelve hoy la última subasta de deuda pública del mes. Coloca bonos y obligaciones con diferentes vencimientos a medio y largo plazo con los que quiere captar hasta 6.500 millones de euros. Vende bonos a 3 años, títulos a 8 años y cuatro meses y obligaciones a 20 años. En la última subasta, el papel a tres años salió con una rentabilidad del 2,87 por ciento.