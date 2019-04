Las Bolsas europeas ignoran los máximos históricos que marcó ayer Wall Street

La Bolsa arranca el día con un pequeño descenso. El índice Ibex 35 baja un 0,15 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 9.515 puntos. Ayer, recordemos, perdió un 0,6 por ciento y puso fin a una racha de seis sesiones alcistas.

Los inversores se lo toman con calma, aunque las referencias no son malas. Las Bolsas de Nueva York cerraron ayer en máximos históricos en sus índices Standard and Poor's 500 y Nasdaq. En lo que va de año el índice Nasdaq de empresas tecnológicas ha subido un 22 por ciento. El S&P 500 se ha revalorizado un 17 por ciento en menos de cuatro meses. Por su parte, el índice Dow Jones de valores industriales ha sumado un 14 por ciento este año y no se encuentra muy lejos de sus récord históricos. Los resultados de buena parte de las empresas estadounidenses han batido las previsiones de los analistas y eso ayuda a Wall Street tanto como el optimismo sobre la conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. El martes de la próxima semana ambas potencias retomarán sus negociaciones con el objetivo de rematar los flecos sueltos y dejar vista para sentencia la guerra comercial.

Hoy bajan Telefónica, Repsol y los bancos, con la excepción de Liberbank, que ha publicado un beneficio de 21 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un descenso del 28,5 por ciento frente los 29 millones contabilizados en el primer cuarto de 2018. Muy plano ha abierto el Banco Sabadell, que ha finalizado la venta de un 80 por ciento del capital de Solvia, su brazo inmobiliario. El comprado ha sido el grupo sueco Intrum, que ha pagado 240 millones de euros. Baja ligeramente Enagás tras conocerse que su beneficio ha incrementado un 0,2 por ciento, hasta 104 millones de euros. Mañana rinden cuentas Iberdrola, Bankinter y Bolsas y Mercados.

En la agenda del día, los inversores han apuntado el índice IFO de confianza empresarial de Alemania. Es un dato importante siempre, pero sobre todo en momentos como los actuales en los que se está enfriando la economía europea y en especial la alemana. El índice PMI compuesto de la zona euro ha empeorado ligeramente en abril, desde 51,6 a 51,3 puntos. Continúa en zona de crecimiento, pero pierde fuelle hasta marcar su peor lectura de los últimos tres meses. El segundo trimestre del año ha comenzado con tibieza y sin mucha fuerza en Europa, con su ritmo de actividad económica más débil desde finales de 2013. La actividad industrial en Alemania sigue renqueando. El gobierno alemán ha rebajado un poco más sus previsiones de crecimiento económico para este año. Ha reducido sus estimaciones a tan solo un 0,5 por ciento, frente al 1 por ciento previsto anteriormente. Ya se sabe que la confianza empresarial de Francia se ha situado en su peor registro de los últimos tres años.

En el mercado de materias primas, el petróleo baja ligeramente, pero se mantiene esta mañana por encima de 74 dólares por barril. Estados Unidos está apretando un poco más al régimen de Irán y eso se nota. El crudo ha subido cerca de un 40 por ciento en lo que va de año, lo que beneficia a empresas como Repsol y Técnicas Reunidas y también a las empresas relacionadas con las energías alternativas. Por el contrario, los carburantes más caros perjudican especialmente a las aerolíneas y a las empresas industriales, por cuanto se encarecen sus costes.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España aumenta a 108 puntos, estaba en 100 hace una semana, con los inversores internacionales muy pendientes de las elecciones del domingo, ante la posibilidad de que de las runas surja un escenario político demasiado fragmentado.