Las Bolsas contienen el aliento a la espera de las elecciones en Estados Unidos

La Bolsa arranca al ralentí este lunes festivo en España. El índice Ibex 35 sube apenas un 0,20 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 6.465 puntos. La semana pasada se saldó con una caída superior al 6 por ciento. Los confinamientos y su impacto sobre la economía han dejado a las Bolsas casi para el arrastre. Hoy suben los bancos, las eléctricas y las farmacéuticas. Bajan con fuerza las empresas relacionadas con el turismo. Cotiza muy plana Inditex, que paga hoy dividendo a razón de 0,35 euros por acción. El desembolso total superará los mil millones de euros. El año pasado la empresa dueña de la marca Zara repartió 44 céntimos. También muy plano Repsol. Hoy el precio del petróleo vuelve a caer. Se paga a poco más de 36 dólares por barril. Es su nivel más bajo desde mayo.

Las elecciones presidenciales de este primer martes después del primer lunes de noviembre serán la referencia obligada para los mercados financieros de medio mundo en esta semana. En las últimas horas se han estrechado las distancias entre los dos candidatos, por lo que ha aumentado el riesgo de que tarden en conocerse los resultados si no hay un ganador claro y se producen impugnaciones de los votos por correo. Las Bolsas, aunque prefieren a Trump, probablemente, darán por buena la victoria de Biden si alcanza la presidencia con cierta holgura, mantiene el control del Congreso y se hace con la mayoría en el Senado.

Si Biden llega a la Casa Blanca se producirá un aumento en el impuesto sobre sociedades, se reducirá el riesgo de un enfrentamiento comercial con China y se pondrán los cimientos para un crecimiento mundial más firme. De esta situación se beneficiarán, según Goldman Sachs, los sectores cíclicos y las empresas que pagan parte de sus impuestos fuera de Estados Unidos. Además en Goldman esperan un aumento de los tipos de interés a más lago plazo y precios más altos en las materias primas. Por el contrario, se debilitaría el dólar. La posibilidad de que los demócratas se hagan con el control de las dos cámaras facilitará la implementación de sus políticas económicas. Por su parte, los analistas del banco suizo UBS tienen claro que una victoria de Trump impulsará las compañías energéticas tradicionales y al sector financiero. Una victoria de Biden beneficiará a las empresas relacionadas con las energías limpias, la movilidad inteligente y las que tienen que ver con la eficiencia energética. Los más animosos consideran que, pese a todo, las elecciones presidenciales no tendrán demasiado impacto en las Bolsas siempre y cuando los resultados sean claros y se conozcan rápidamente. Los mercados creen que, gane quien gane, el sector de las infraestructuras se verá beneficiado, porque ambos partidos han prometido fuertes inversiones en este terreno.

La otra gran referencia de la semana es la reunión que celebrará el jueves el comité de mercado abierto de la Reserva Federal. Es el organismo que dirige la política monetaria en Estados Unidos. Ese mismo día se reúne el consejo del Banco de Inglaterra.

Y el tercer gran foco de atención para los inversores llegará el viernes desde Estados Unidos, donde se conocerán los datos de empleo. Se espera que la tasa de paro se reduzca dos décimas hasta el 7,7 por ciento. Los analistas creen que la economía estadounidense creó en octubre en torno a 850.000 empleos no agrícolas. El mes anterior fueron 877.000.

En los próximos días los mercados recibirán una nueva entrega de los indicadores PMI de actividad tanto en sector servicios como en el manufacturero. Son las cifras de octubre. Últimamente los inversores vigilan muy de cerca estos datos. Hoy se ha conocido que el PMI manufacturero de China ha crecido seis décimas en octubre, hasta 53,6 puntos.

Varias empresas publicarán resultados esta semana. Unicaja lo hará mañana, martes. Endesa y Cellnex, el miércoles. El Tesoro realizará el jueves su primera subasta de deuda de noviembre. Colocará bonos a cinco años ligadas a la inflación y obligaciones con vencimiento a 20 años.