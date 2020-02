El PP lamenta el mal dato del paro y avisa de que derogar la reforma laboral sería "la puntilla"

El PP ha lamentado este martes los datos conocidos de desempleo, los peores en un mes de enero desde 2013, y ha avanzado que presentará propuestas alternativas a la derogación de la reforma laboral de 2012 que pretende el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Así, su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado a los medios a la salida de la reunión de Junta de Portavoces de la Cámara Baja que su grupo realizará desde la oposición "labor de denuncia y propositiva", y que espera que no se suprima esta regulación.

"Hemos insistido en que no se derogue la reforma laboral, porque sería la puntilla", ha declarado Álvarez de Toledo, que cree que el Gobierno "no está prestando atención a los signos de desaceleración que se están acumulando" pues, ha dicho, "sacrifica el bienestar los españoles a sus proyectos sectarios de cesiones a los separatistas para mantenerse en el poder, y no se está preocupando de problemas concretos y graves".

Desde que Sánchez es presidente del Gobierno, ha lamentado Álvarez de Toledo, en España hay 91.000 personas más en situación de desempleo, de las cuales 30.000 son mujeres y 14.000 son jóvenes.

Según ha informado el Gobierno este martes, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en enero 90.248 personas, su mayor repunte en este mes desde 2014. La Seguridad Social cerró el mes con un descenso medio de 244.044 afiliados, su mayor caída en este mes desde 2013.