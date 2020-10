Lagarde no prevé una recuperación completa hasta finales de 2022 por el impacto de los rebrotes

El BCE está dispuesto a usar todas sus herramientas y no descarta bajar más los tipos de interés

Los rebrotes de coronavirus en varios países europeos como España o Francia y las medidas de contención aplicadas por las autoridades hacen "titubear" la intensidad de la recuperación de la economía europea, que no será completa hasta finales de 2022, cuando alcanzará los niveles previos a la pandemia, según ha advertido la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

"Anticipamos que a mediados de 2021 habrá una vacuna, pero eso no implica que haya una recuperación instantánea. No vemos una recuperación completa, de vuelta a niveles pre-Covid hasta el final de 2022", ha señalado la banquera central en su intervención en un acto organizado por 'The Wall Street Journal', en el que ha advertido del elevado grado de incertidumbre al respecto.

En este sentido, Lagarde ha expresado su preocupación por la repercusión que las medidas de contención que tienen que tomar las autoridades tendrán en la recuperación, "así que en lugar de esa 'V' que todos anhelamos y esperamos, tememos que ese segundo brazo de la 'V' pueda ser un poco más titubeante".

No obstante, Lagarde ha destacado que está observando la determinación de las autoridades de los distintos países afectados por rebrotes de la enfermedad de "no ir a un confinamiento total de nuevo" y, en su lugar, aplicar medidas más específicas.

En cuanto a la actuación del BCE, Lagarde ha subrayado el mandato de estabilidad de precios de la institución, añadiendo que la entidad "no ha llegado al punto de reversión ('reversal rate')" en cuanto al nivel que pueden alcanzar los tipos de interés del banco central, aunque ha afirmado que este instrumento de política monetaria no es necesariamente el más adecuado en crisis como la actual.

"La herramienta de los tipos de interés funciona mejor en unas condiciones que no necesariamente son una crisis como la actual", ha defendido la francesa, para quien en las circunstancias actuales "son mejores herramientas" otras medidas implementadas como poner a disposición liquidez o comprar activos.

En cualquier caso, la presidenta del BCE ha asegurado que la entidad está preparada para abordar la situación a medida que se vaya desarrollando y "calibrará y recalibrará lo que deba calibrarse y recalibrarse como sea necesario". "Estamos preparados para usar todas las herramientas que den un resultado eficaz, eficiente y proporcional", ha sentenciado.