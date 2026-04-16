Ladreda, empresario: "En China pago por ver LaLiga española en TV unos 2,25 euros al mes y puedo ver todos los partidos; viendo lo que se paga en España, no sé si allí es muy barato o aquí muy caro"

El debate sobre los precios para ver el fútbol en España ha vuelto a la actualidad por el testimonio de Víctor Ladreda, un empresario español residente en China. A través de su canal @victor_ladreda_china, Ladreda ha expuesto la enorme diferencia de coste que existe entre ambos países para acceder a los partidos de LaLiga.

Una oferta completa por 18 yuanes

El empresario explica que paga 18 yuanes al mes, lo que equivale a unos 2,25 euros, por su suscripción a Migusports, la plataforma que posee los derechos de emisión de la competición española en China.

"En China pago por ver LaLiga española en TV unos 2,25 euros al mes y puedo ver todos los partidos en directo o en diferido", detalla Ladreda.

Viendo lo que se paga en España por lo mismo, no sé si aquí en China es muy barato, en España muy caro, o las 2 cosas" Víctor Ladreda Empresario

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Sánchez Martínez, durante un encuentro de LaLiga

Este precio le da acceso a todos los encuentros de la competición, ya sea en directo o en diferido. La comparación con las tarifas en España es inevitable, un hecho que el propio empresario pone de manifiesto en su vídeo.

"Viendo lo que se paga en España por lo mismo, no sé si aquí en China es muy barato, en España muy caro, o las 2 cosas", reflexiona Ladreda, abriendo un debate sobre el valor del servicio.

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