LAB cree de "extrema gravedad" que Urkullu "reaparezca para convocar elecciones cuando hay dos trabajadores sepultados"

Aranburu cree que la campaña electoral es momento para "intensificar la interpelación política" para "garantizar una vida digna"

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha considerado de "extrema gravedad" que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "reapareciera ayer por sorpresa para convocar elecciones" y no "para solidarizarse" con las familias de los trabajadores "que llevan cinco días sepultados" tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar, "ni para depurar responsabilidades políticas" en esta "tragedia".

Aranburu, acompañada del secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva del sindicato, Xabier Ugartemendia, ha ofrecido este martes una rueda de prensa en Bilbao para analizar el contexto político y socioeconómico tras la huelga general del pasado 30 de enero.

En primer lugar, Aranburu ha mostrado todo su apoyo y solidaridad a las familias de los dos trabajadores que permanecen sepultados tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar. Según ha denunciado, en estos cinco días desde que sucedió está "tragedia" "el conflicto capital-vida está quedando más patente que nunca". Además, ha lamentado que, "en pleno siglo XXI, en un país que se llama moderno como Euskal Herria, el ir a trabajar supone un riesgo para nuestras vidas y supone, en demasiadas ocasiones, no volver a casa con vida".

Tras advertir de que esta situación "no es fruto de la mala suerte, ni es ninguna fatalidad ni catástrofe natural", la líder de LAB ha asegurado que el sindicato no va a permitir que "se naturalicen estás situaciones, porque son fruto de la precariedad, porque aquí hay responsabilidades directas, y porque los responsables directos de esta situación son, fundamentalmente, la patronal, que nos lleva a un proceso de precarización, pero también las instituciones que no están haciendo la labor que deberían de hacer".

Aranburu ha asegurado que "estos accidentes se pueden y se deben evitar" y ha indicado que la "principal preocupación" de LAB es que "la gente vuelva a su casa de sus puestos de trabajos". Por ello, ha considerado de "excepcionalidad" la situación que se está viviendo tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar y ha dicho que "hasta encontrar a esas dos personas que se encuentran desaparecidas, el día a día no puede seguir de manea normalizada". En ese sentido, ha exigido "agilizar e intensificar las labores de búsqueda" de esos dos trabajadores.

La dirigente de LAB ha afirmado que el 30 de enero fue un día de movilización y de huelga "muy importante" en el que los trabajadores hicieron "una demostración de fuerza muy importante en las calles", pero para el lehendakari, Iñigo Urkullu, "fue un día más, como así dijo". "Y lo de Zaldibar parece que también es un día más, y tenemos un lehendakari que cada vez que tiene ocasión muestra todo su apoyo a la patronal, pero nunca ve la oportunidad ni la necesidad de situarse de lado de los trabajadores", ha denunciado.

Garbiñe Aranburu ha criticado que, "después de cuatro días sin aparecer en público, el lehendakari reapareció ayer, pero, por sorpresa, pero no lo hizo ni para solidarizarse con las familias, ni para depurar responsabilidades políticas". "Hay dos trabajadores que están sepultados, y aquí parece que la vida sigue y no pasa nada, y la principal preocupación del lehendakari es convocar las elecciones, lo que es de una gravedad extrema", ha afirmado.

A su entender, el Gobierno vasco "no puede eludir la responsabilidad política que tiene en esta tragedia alegando que el vertedero de Zaldibar estaba siendo gestionado por una empresa privada". Aranburu ha afirmado que todo lo que rodea a la "tragedia" de Zaldibar es "un cúmulo de despropósitos que nos demuestra que, una vez más, ni la vida ni la salud de los trabajadores, ni la salud pública de los vecinos que viven en los alrededores del vertedero son una prioridad".

Al contrario, ha denunciado que "lo que se está viendo es que priman los intereses económicos por encima de las necesidades y los intereses de las personas". Tras afirmar que "han fallado muchas cosas, porque no se ha hecho seguimiento de la actividad del vertedero para evitar esta catástrofe", ha insistido en que hay "dos personas desaparecidas, y se nos hace muy duro percibir que la prioridad principal no está siendo la de encontrar a esas personas".

Aranburu ha dicho que "se conocía la existencia de amianto entre los residuos acumulados" y ha remarcado que "una cosa es que tuviera licencia para recoger amianto, y otra cosa es en qué condiciones se estaba almacenando", algo que "se tendrá que estudiar".

Según ha denunciado, "durante muchas horas se ha expuesto a trabajadores a las consecuencias del amianto sin las medidas de protección adecuadas, y, todo ello, no para encontrar cuanto antes a los trabajadores sepultados, sino con la única preocupación de intentar dar una imagen de normalidad abriendo la autopista lo antes posible".

CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Garbiñe Aranburu ha asegurado que LAB tiene propuestas para salir de "esta realidad de precariedad y pobreza" y, en ese sentido, ha considerado que, con motivo de la convocatoria de elecciones en Euskadi, "es el momento para intensificar la interpelación política".

En su opinión, es "el momento para situar en la agenda política" sus reivindicaciones y, por ello, ha exigido a los partidos políticos que "integren en sus programas políticos las reivindicaciones que nos han llevado a la huelga" para "garantizar una vida digna a toda la ciudadanía".

Por ello, ha dicho que harán seguimiento de los programas electorales de los diferentes partidos y darán "la espalda a aquellos que no recojan" sus reivindicaciones, porque "priorizar las necesidades de las personas y apostar por un modelo basado en la justicia social y en un reparto del trabajo y la riqueza más equitativo es una decisión política".

Por último, ha llamado a participar a la movilización convocada este jueves por sindicatos nacionalistas, a las 18.30 horas en Bilbao, para denunciar que la precariedad "no está matando". Así mismo, apoyarán todas las movilizaciones que se convoquen para denunciar lo ocurrido en Zaldibar.

Por su parte, Xabier Ugartemendia ha afirmado que tras la huelga general del 30 de enero para reclamar un trabajo, pensiones y vida dignas porque la situación es "insostenible", la precariedad "sigue extendiéndose en todos los ámbitos de la vida y la gente que se encuentra en situación de pobreza sigue creciendo".

"Han pasado 12 días desde la huelga y tenemos que decir que estamos en una situación de excepción porque en los 40 días que llevamos de 2020 ya hay 12 trabajadores que han perdido su vida en accidente de trabajo y otros dos llevan cinco días desaparecidos sepultados", ha c.