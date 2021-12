La justicia cántabra suspende el cierre a las tres del ocio nocturno

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha suspendido el cierre a las tres de la madrugada de los locales de ocio nocturno porque no cree que "resulte indispensable" en la actual situación epidemiológica en la comunidad, frente a la libertad de empresa de esos establecimientos.

En un auto dado a conocer este viernes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC estima la medida cautelar que solicitaba el recurso presentado por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria ante ese cierre decretado el 3 de diciembre por la Consejería de Sanidad.

La Sala considera que el cierre a las 3.00 horas "no supera el juicio de proporcionalidad, que no existe justificación relativa a que la medida restrictiva resulte indispensable en la situación epidemiológica existente en la comunidad autónoma de Cantabria y que debe ceder el interés de los establecimientos de ocio nocturno, que razonablemente invocan la libertad de empresa, el derecho al trabajo y los perjuicios de todo tipo -no solamente económicos-, que arrastra esta limitación horaria en una concreta época del año como es el tiempo de Navidad, en que las reuniones resultan inevitables".

El TSJC apunta, además, "una clara contradicción" que se decrete el cierre el ocio nocturno a las tres de la madrugada y en la misma resolución se recoja que se obliga al uso del pasaporte covid en los recintos cerrados "como contrapeso de la flexibilización de otra medidas" como fijar aforos.

Con este auto de aceptación de las medidas cautelares, desde esta noche pueden volver abrir en su horario habitual los locales de ocio nocturno, que desde el viernes, 3 de diciembre, tuvieron que cerrar a las tres de la madrugada.

En rueda de prensa, tras conocerse esa decisión del TSJC, el responsable de los servicios jurídicos de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Jesús Vélez, ha opinado que las últimas sentencias judiciales a su favor ponen de manifiesto que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, "no tiene capacidad para legislar" sobre conductas de los ciudadanos. "Es el último mono", ha aseverado.