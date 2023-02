La Junta pedirá al bar que cobra por agua del grifo que lo quite de la carta

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León en Segovia requerirá al restaurante La Olma de Pedraza que retire de su carta el anuncio del cobro de 4,50 euros por servir agua del grifo, pero no interpondrá ninguna sanción al establecimiento.

Según han explicado este jueves a EFE fuentes de la Delegación Territorial del Gobierno autonómico en Segovia, no puede iniciarse un expediente sancionador porque la reclamación presentada se refería exclusivamente al contenido de la carta, no a un pago por el servicio.

El pasado 2 de febrero, la Asociación de Consumidores FACUA Castilla y León anunció haber denunciado al restaurante, en cuya carta se puede leer, entre los diferentes conceptos a cobrar servicio de agua del grifo (por persona), el agua se la regalamos.

El dueño del restaurante, Sergio Blázquez, defendió entonces en declaraciones a la Agencia EFE que no incumplía la normativa porque ofrecía de manera gratuita el acceso al agua del grifo de, por ejemplo, los baños, pero sí cobraba por servirla, un precio que, según él, contemplaba gastos como los de lavar el vaso utilizado o pagar la Seguridad Social de sus empleados.

Sin embargo, la acción que ha activado el requerimiento del Servicio Territorial de Turismo en Segovia no ha sido la denuncia de FACUA, ya que esta apelaba a la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y no la normativa turística, por lo que este organismo no es competente.

Lo que ha provocado la acción de la Junta es una hoja de reclamación en materia de turismo interpuesta por un particular contra el establecimiento, que fue recibida por el Servicio Territorial antes de la denuncia de FACUA, el 16 de enero.

Desde el Servicio Territorial de Turismo comprobaron que el motivo señalado podía ser constitutivo de una infracción a lo establecido en el Decreto 12/2016, de 21 de abril, por el que se regulan los establecimientos de restauración en la Comunidad de Castilla y León.

El propietario del establecimiento, Sergio Blázquez, ha señalado en declaraciones a EFE no haber recibido aún la orden para retirar el concepto de la carta, que aún se puede leer en la página web del restaurante, pero ha asegurado que, si finalmente es notificado, atenderá el requerimiento. EFE

