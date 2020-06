La Junta de Andalucía pide al Gobierno "diplomacia proactiva" ante los aranceles de EEUU

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido este jueves al Gobierno de España que mantenga "una diplomacia proactiva" ante los aranceles de Estados Unidos con una situación de pérdidas en las exportaciones andaluzas de aceite de oliva del 75%.

En una rueda de prensa en Córdoba, junto al alcalde, José María Bellido, la consejera ha comentado que están "muy pendientes de cómo va a ser la nueva campaña" del aceite de oliva, a la vez que están "muy vigilantes" de cuáles son las circunstancias, "porque durante esta pandemia, desafortunadamente, han bajado las exportaciones de aceite de oliva a Estados Unidos en un 75%".

Al respecto, Crespo ha lamentado que "hay una traba que se llama aranceles y que otros países han aprovechado, como Portugal y Túnez, para exportar a Estados Unidos y han cuadriplicado sus exportaciones".

A su juicio, "hay un trabajo por hacer, que no es fácil", de manera que desde la Junta se ha pedido al Gobierno que "hay que trabajar con una diplomacia proactiva en contra de los aranceles, porque está lastrando la economía de nuestro olivar y producto estratégico, como es el oleícola y la aceituna de mesa".

De este modo, ha mostrado su rechazo a los aranceles ante "un tema sobre el que no tenemos absolutamente nada que ver y que tiene que ver con la infraestructuras de aeronaves y con otro tipo de industria", motivo por el que ha subrayado que "la agricultura no puede pagar en este caso esas circunstancias".

Ante ello, la consejera ha solicitado al Ejecutivo central que "se ponga en modo activo y en diplomacia proactiva para acabar con este problema que lastra las posibilidades de futuro de nuestros producto estratégico", a la vez que ha pedido al Gobierno que "en este momento el artículo 167 de la OCM ya se hace necesario para empezar la campaña, como lo tiene el vino, para la regulación en los momentos de dificultad del mercado y de precios del aceite", algo que "es absolutamente necesario", ha defendido.

También, ha reclamado "trabajar por evitar recortes" en la Política Agrícola Común (PAC) "como se ha avanzado de un 9%", al tiempo que ha elogiado que a la región, "gracias a la propuesta de Andalucía", llegarán 38 millones de euros del plan de desarrollo rural europeo para aportación a los sectores agroalimentarios afectados por las consecuencias de la pandemia del Covid, como el vino, la ganadería y la flor cortada, entre otros.

LOS ENVASES DE PLÁSTICO

En cuanto a la postura del Gobierno sobre la no utilización de envases de plástico para embotellar el aceite de oliva, la consejera ha señalado que "a la agricultura hay que darle posibilidades y no ponerle trabas", así como "recursos económicos y plazos que no supongan una traba en estos momentos difíciles para el sector".

En su opinión, "hay que explicar mucho al sector cuánto se le va a dar de posibilidades, primero económicas para modificar todo, tecnificar, organizar y comercializar, y tiempo para poder adaptarse a las circunstancias".

Así, cree que "todo eso tiene que ir acompañado de las posibilidades que el sector pueda tener para ello", porque de lo contrario "le va a ser muy difícil", según ha expuesto Carmen Crespo.