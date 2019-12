Junta de Andalucía descarta recortes o revertir rebajas fiscales tras "intervención" de cuentas por Montero

El consejero andaluz de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha descartado este lunes que la Junta vaya a aplicar recortes en educación, sanidad o dependencia o vaya a "revertir" las rebajas fiscales que viene aplicando tras lo que ha calificado como "intervención" de las cuentas autonómicas a cargo del ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

Según Bravo, Montero ha actuado con Andalucía "como no se hace a otras comunidades" al comunicar al Gobierno regional que no podrá salir a los mercados en 2020 y reclamarle un plan de ajuste por incumplir el déficit en 2018.

Bravo se ha pronunciado de este modo en relación con la carta remitida por el secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Diego Martínez, al secretario general de Hacienda de la Junta, Ignacio José Méndez Cortegano.

En la misiva le traslada que Andalucía no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista, y reclama al Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs) que presente un "plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y que sea consistente con su plan económico-financiero".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el titular andaluz de Hacienda ha criticado el requerimiento planteado por el Ministerio por "un incumplimiento del anterior gobierno socialista, de la propia ministra María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda, que elaboró y ejecutó unos presupuestos de 2018 en los que fuimos la única comunidad de España que no cumplió ninguna de las tres reglas fiscales, la de déficit, la de deuda y la de gasto".

AJUSTES CONTRA LAS REBAJAS FISCALES

"Ello ya nos planteó un escenario de dificultad a lo largo de 2019, y ahora nos encontramos con una carta en la que nos dice que nos hacen un plan de ajuste por el incumplimiento de ellos y nos impide a salir a los mercados para financiarnos a un coste más barato y poder alargar los vencimientos de deuda para que los gobiernos que puedan venir detrás que no tengan compromisos tan grandes de devolución de la deuda", ha lamentado Bravo, que se ha mostrado convencido de que el Ministerio plantea "ajustes en contra de bajar los impuestos e intentará impedirnos que revirtamos nuestras medidas de fiscalidad que tan buenos resultados están dando".

A su juicio, la carta dirigida a la Junta por el Ministerio de Hacienda, fechada el 5 de diciembre, tiene una "extrema gravedad porque el propio Gobierno que incumplió nos obliga ahora a adoptar medidas" y ha sido especialmente duro con Montero, "que cuando estaba como consejera no cumplió ninguna de las reglas y ahora como ministra no es capaz de sacar un presupuesto y además nos interviene, que para eso parece que no está en funciones".

Bravo ha reconocido que la Junta "conocía la carta" del Ministerio antes de la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 en el Parlamento aunque "no creíamos que iba en estos términos" tras haber "colaborado en todo momento" con la documentación reclamada por Hacienda y por la Airef. También ha asegurado que existe "margen de negociación" con el Ministerio y ha garantizado que la Junta no se va a "quedar quieta en esta situación" y va a "intentar defender todas nuestras posiciones como sea necesario"

"LOS CIUDADANOS PUEDEN ESTAR TRANQUILOS"

En cualquier caso, el consejero ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque la exigencia de ajustes no se va a traducir en recortes sociales. "Este gobierno no va a recortar nunca en educación, sanidad y dependencia, eso lo pueden tener seguro. Vamos a seguir trabajando con nuestros presupuestos y con nuestra actuación, que está siendo bastante más correcta de la que recibimos. Los ciudadanos pueden estar tranquilos, a pesar de recibir un presupuesto con las peores condiciones que había en España, no vamos a revertir medidas fiscales que generan empleo y crecimiento del PIB", ha querido dejar claro.

Bravo ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez que "nos ponga de nuevo palos en las ruedas al crecimiento porque no le gusta ver que Andalucía crece de manera diferente, actuando con el diálogo y aceptando enmiendas de otras fuerzas políticas" y ha insistido en que la Junta va a hacer todo lo necesario para que las exigencias del Ministerio "no afecten en nada al día a día de los ciudadanos pese a los obstáculos que nos están poniendo".

También ha querido dejar claro que la carta enviada por Hacienda "no es un procedimiento automático", sino que obedece a que "no les gusta cómo estamos actuando y quieren imponer sus propias reglas del juego" pero se ha mostrado convencido de hay "margen de negociación" para seguir permitiendo la salida de Andalucía a los mercados.

En este sentido, ha señalado que "ninguna entidad de rating nos ha bajado nuestra calificación y nos animan a que saquemos mayor deuda al mercado porque existe apetito en relación con Andalucía, empezamos a ser creíbles y damos garantías", por lo que ha criticado que Montero plantee "intervenir nuestras cuentas y limitar nuestra capacidad de actuar como no se hace a otras comunidades autónomas".