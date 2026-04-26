“De julio a diciembre suele ser el mejor momento del año para jubilarse porque hay una tasa de inflación más alta y es posible recibir una mejor base reguladora”

La decisión de jubilarse es uno de los momentos más trascendentales en la vida de un trabajador, y planificarla correctamente puede tener un impacto significativo en la cuantía final de la pensión. El abogado experto en fiscalidad y conocido divulgador en redes sociales, Andrés Millán (@lawtips), ha desvelado una de las claves que a menudo pasa desapercibida para los futuros pensionistas: la elección del mes para solicitar el retiro. Según el experto, no todos los meses son iguales a la hora de jubilarse y elegir el momento adecuado puede suponer una diferencia económica sustancial.

La clave está en la inflación

El cálculo de la pensión contributiva de jubilación en España se basa en una fórmula específica que tiene en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años, es decir, los últimos 300 meses cotizados por el trabajador. La suma de estas bases se divide entre 350 para obtener la llamada base reguladora, que es la cifra sobre la que se aplicará el porcentaje correspondiente según los años totales cotizados para determinar la pensión final.

Sin embargo, hay un factor crucial que entra en juego: la actualización de esas bases de cotización. Para que las cotizaciones de hace 25 años no pierdan valor, se revalorizan aplicando el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual. Aquí reside el secreto, como explica Millán: "Estas bases de cotización deben estar actualizadas por el IPC vigente en cada momento, de ahí que cuanto mayor sea dicho IPC, mayor va a ser la cuantía que reciba la persona".





Cuanto mayor sea dicho IPC, mayor va a ser la cuantía que reciba la persona" Andrés Millán Abogado

Los mejores meses para pedir la jubilación

Teniendo en cuenta la importancia del IPC, el divulgador señala que el mejor momento del año para jubilarse suele concentrarse en la segunda mitad del ejercicio. "De julio a diciembre, suele ser el mejor momento del año para jubilarse", afirma. Esta recomendación, que según el experto es compartida por la propia Seguridad Social, se fundamenta en que, históricamente, estos meses han registrado una tasa de inflación más alta.

De julio a diciembre, suele ser el mejor momento del año para jubilarse" Andrés Millán Abogado

Al solicitar la jubilación en un mes con un IPC elevado, la revalorización de las bases de cotización más antiguas es mayor, lo que resulta en una base reguladora más alta y, por consiguiente, en una pensión de mayor cuantía. Por tanto, la inflación, a menudo vista como un enemigo para el ahorro, se convierte en este caso en un factor determinante para maximizar la pensión de jubilación.

Gemini Un jubilado mira un papel en el que está su nómina donde viene su pensión de jubilación

Calcula tu caso concreto

Aunque la tendencia histórica favorece a la segunda mitad del año, cada caso es único y depende de la carrera de cotización individual. Por ello, los expertos como Andrés Millán recomiendan encarecidamente utilizar las herramientas oficiales para obtener una estimación precisa. La Seguridad Social ofrece un simulador de jubilación oficial que permite a los ciudadanos calcular cuál sería su pensión en función de su historial laboral y la fecha de retiro que elijan. Este recurso es fundamental para tomar una decisión informada y asegurarse de que se elige el mejor momento personal para dar el paso a la jubilación.