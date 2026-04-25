Juanma Lorente, abogado laboralista: "El Tribunal Supremo defiende que como mínimo debe haber entre semana y semana de trabajo 48 horas de descanso"

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha cambiado las reglas del juego en lo que respecta al descanso de los trabajadores en España. El alto tribunal ha establecido que el descanso semanal no debe ser de 36 horas, como se venía aplicando, sino de 48 horas consecutivas. Esta decisión, que ya sienta jurisprudencia, se basa en una nueva interpretación de la normativa que obliga a sumar el descanso diario al semanal, un cambio que, según el abogado laboralista Juanma Lorente, "lo cambia absolutamente todo".

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De 36 a 48 horas: el nuevo cálculo

Hasta ahora, la norma general establecía que entre el final de una jornada semanal y el inicio de la siguiente debía haber, como mínimo, un descanso ininterrumpido de 36 horas, lo que equivale a un día y medio. Este era el punto de partida, aunque muchos convenios colectivos mejoraban esta condición para sus trabajadores. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado que esta interpretación no era suficiente para garantizar el descanso efectivo que marca la ley.

La clave de la sentencia reside en la inclusión del descanso diario obligatorio. La normativa laboral estipula que deben transcurrir al menos 12 horas entre el final de una jornada laboral y el comienzo de la siguiente. El Supremo defiende que este descanso diario no puede solaparse con el semanal, sino que debe sumarse. De esta forma, a las 36 horas de descanso semanal se le añaden las 12 horas del descanso diario, resultando en un total de 48 horas de descanso ininterrumpido a la semana.

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Como mínimo, debe haber entre semana y semana de trabajo 48 horas de descanso" Juanma Lorente Abogado laboralista

Un antes y un después para los trabajadores

Este cambio supone un avance significativo en los derechos laborales y podría afectar a una gran cantidad de sectores y empresas. El abogado Juanma Lorente advierte de que es muy probable que muchos trabajadores no estén disfrutando actualmente de este derecho, ya que sus empresas continúan aplicando el criterio anterior de las 36 horas. "El Tribunal Supremo defiende que, como mínimo, debe haber entre semana y semana de trabajo 48 horas de descanso", subraya el experto.

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Esta sentencia del supremo lo cambia absolutamente todo" Juanma Lorente Abogado laboralista

La decisión del alto tribunal no solo clarifica la interpretación de la ley, sino que también refuerza la importancia del descanso para la salud y el bienestar de los empleados. Al garantizar dos días completos de desconexión, se busca mejorar la conciliación y reducir el estrés laboral. Lorente insiste en el calado de la medida al afirmar que "esta sentencia del supremo lo cambia absolutamente todo", abriendo la puerta a que miles de personas puedan ver mejoradas sus condiciones laborales de forma inmediata.

¿Cómo reclamar este nuevo derecho?

Ante esta nueva situación, los trabajadores que consideren que no se está respetando su derecho a 48 horas de descanso semanal tienen la posibilidad de reclamar. La sentencia del Tribunal Supremo sienta un precedente claro que puede ser utilizado en futuras reclamaciones individuales o colectivas. Los expertos legales recomiendan a los empleados que revisen sus calendarios laborales y, en caso de duda, busquen asesoramiento profesional para evaluar su situación particular.

El primer paso es verificar el tiempo de descanso que se está aplicando en la empresa y comprobar si se ajusta a las 48 horas consecutivas que ahora marca la jurisprudencia. Si no es así, el trabajador puede iniciar un diálogo con la empresa o, si fuera necesario, acudir a la vía legal para exigir el cumplimiento de sus derechos. Esta sentencia es una herramienta poderosa para asegurar que el tiempo de descanso, fundamental para la salud, sea respetado íntegramente.