Juan Ramón Rallo tumba la gráfica de Podemos sobre los impuestos a 'youtubers': “Difunde bulos”

El debate sobre los 'youtubers' que se van a Andorra para pagar menos impuestos, encabezado por el Rubius, continúa incendiando las redes sociales. La noticia de que uno de los creadores de contenidos en Internet más conocidos de España trasladaba su residencia allí continúa avivado por otras voces públicas que se pronuncian a favor o en contra de la decisión del 'youtuber'.

Incluso los partidos políticos han entrado al saco. El último, Podemos, que desde su cuenta de Twitter ha compartido un polémico gráfico sobre las tasas impositivas marginales máximas del IRPF acompañado del texto: "No hay debate. Estamos a la cola de Europa. Quien más gana tiene que pagar más".

El tuit no ha pasado desapercibido para el economista Juan Ramón Rallo, que le ha responsido a la formación morada: "Pero vamos a ver: que sois VOSOTROS quienes habéis subido el tipo marginal máximo del IRPF al 47% en 2021 (antes de los ajustes en los tramos autonómicos). ¿Cómo presentáis una gráfica que sabéis que está desactualizada? ¿O es que no sabéis ni las medidas que habéis aprobado?"

Pero vamos a ver: que sois VOSOTROS quienes habéis subido el tipo marginal máximo del IRPF al 47% en 2021 (antes de los ajustes en los tramos autonómicos). ¿Cómo presentáis una gráfica que sabéis que está desactualizada? ¿O es que no sabéis ni las medidas que habéis aprobado? https://t.co/WQiFtV2LJr — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) January 23, 2021

A juicio de Rallo, Podemos "ha saltado a la arena argumentando que España tiene uno de los IRPF más generosos de Europa para las rentas altas, pero tal afirmación la fundamenta en datos manipulados".

"NOS ESTÁN MINTIENDO O NO CONOCEN SUS MEDIDAS"

"¿Cuál es el problema de este mapa? Pues el problema de este mapa son varios, pero el más evidente, el más cantoso, el más descarado es que este mapa está completamente desactualizado. Podemos, la organización política que está compartiendo este tweet, ha contribuido, ha subido el tipo máximo del IRPF de los españoles que ganen más de 300.000 € al 47% en 2021. ¿Cómo una organización política que se cuelga la medalla de haber subido el IRPF al 47% en 2021 nos adjunta ahora una imagen sin matizarla de ninguna manera donde aparece que el tipo marginal máximo del IRPF en España es el 43,5%? O una de dos: nos están mintiendo con absoluto descaro, es decir, que saben que el tipo marginal máximo del IRPF es del 47% y aún así nos adjuntan una imagen donde figura que es del 43,5% para que mucha gente diga: 'Oh, estamos a la cola de Europa', o directamente que no lo saben, es decir, que están impulsando dentro del Gobierno una serie de medidas y no conocen el contenido de esas medidas", ha razonado en un vídeo Rallo.