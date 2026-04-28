Josep, pistachero: "50 ha con 20.000 pistacheros generan ingresos de unos 900.000 € para el agricultor, luego se procesa y se puede llegar a 1,5 millones; es buen momento para entrar en el negocio del pistacho"

El pistacho se ha consolidado en los últimos años como uno de los frutos secos con mayor crecimiento en consumo a nivel mundial. Su sabor característico, su versatilidad en la cocina y su creciente valoración como alimento saludable han impulsado una demanda constante que no deja de aumentar. En este contexto, cada vez más productores y emprendedores miran hacia este cultivo como una alternativa sólida dentro del sector agrícola.

Su cultivo se ha convertido en una de las oportunidades de negocio más rentables del sector agrícola español, aunque también exige una fuerte inversión inicial y paciencia. Así lo ha desvelado el empresario e inversor Josep, en una entrevista concedida a Adrián G. Martín, donde ha detallado que una plantación de 50 hectáreas con 20.000 pistacheros puede alcanzar una facturación de hasta 1,5 millones de euros si se controla toda la cadena de valor.

Alamy Stock Photo Árbol de pistacia vera con el fruto, el pistacho

50 ha con 20.000 pistacheros generan ingresos de unos 900.000 € para el agricultor" Josep Empresario del pistacho

Según explica Josep, la clave está en la verticalización del negocio. "50 hectáreas con 20.000 pistacheros generan ingresos de unos 900.000 € para el agricultor, luego se procesa y se puede llegar a 1,5 millones", afirma. Esta cifra se alcanza cuando la explotación está en plena producción y se gestiona no solo el cultivo, sino también el procesado posterior, un paso fundamental para maximizar los márgenes.

La inversión inicial y los plazos

Para que una plantación de pistachos sea rentable, Josep recomienda una superficie mínima de unas 50 hectáreas, lo que permite amortizar maquinaria costosa como un tractor, cuyo precio supera los 100.000 euros.

La inversión total para un proyecto de estas características, si se opta por alquilar la finca, asciende a aproximadamente un millón y medio de euros, a lo que hay que sumar unos 150.000 euros anuales en costes de mantenimiento durante los primeros años sin ingresos.

El capital, además, debe ser paciente. Los pistacheros comienzan a producir a partir del quinto o sexto año, y la inversión no se recupera hasta pasados entre 10 y 12 años. Por ello, el empresario aconseja "tener capital para aguantar 7 u 8 años" y no recurrir a la deuda. El principal problema, según él, es superar la larga espera hasta que los árboles son productivos.

No hay que morir en la travesía del desierto" Josep Empresario de pistacho

EFE Pistachos

Riesgos y control de la cadena de valor

El camino hacia la rentabilidad no está exento de peligros. "No hay que morir en la travesía del desierto, que es un poco el problema del pistacho, que tardas demasiados años y mucha gente se cansa", advierte Josep.

A los riesgos climáticos como el granizo, que puede arruinar la cosecha de dos años, se suma un factor crítico: el pistacho debe procesarse en menos de 24 horas tras su recolección para evitar que la cáscara se ennegrezca y pierda valor, además de prevenir la aparición de aflatoxinas.

Para mitigar estos riesgos y liderar el mercado, la estrategia de la empresa de Josep ha sido apostar "a largo plazo por toda la cadena de valor". Este control total les permite desde tener el mejor vivero hasta gestionar las fincas y desarrollar subproductos de alta calidad.

Una oportunidad en el mercado español

La oportunidad de negocio reside en un dato revelado por Adrián G. Martín: España consume el 25% del pistacho mundial, pero produce menos del 1%. Este desequilibrio, según Josep, asegura que durante los próximos 20 años, "los agricultores, si saben hacer fincas de gran tamaño, ganarán muy bien la vida".

Además, considera que "sigue siendo muy buen momento, no solo en el pistacho, yo creo que en la agricultura, sea la nuez, sea el pistacho, sea la almendra, es un producto de valor".

La situación del pistacho es un reflejo de las complejidades del sector primario español. Mientras negocios como el de Josep apuntan a una alta rentabilidad con una inversión elevada, otros productores como el apicultor mallorquín Martí Mascaró han visto cómo sus ventas se multiplicaban por diez gracias a la cobertura mediática, facturando 30.000 euros anuales con miel de alta calidad.

En contraste, el ganadero Jorge, del Pirineo aragonés, afirma que con 80 vacas y una facturación de 35.000 euros apenas cubre gastos, dependiendo de las ayudas de la PAC para sobrevivir.