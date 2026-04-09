José, taxista: "La tarifa nueve significa precio cerrado, se puede contratar de cualquier aplicación o emisora de taxi"

La tarifa nueve de los taxis de Madrid se ha convertido en una fuente de confusión para muchos usuarios. Para aclarar las dudas, el taxista José, conocido en TikTok como @peli.taxi, ha publicado un vídeo viral donde desmiente los bulos más extendidos sobre este sistema de cobro, explicando de forma clara y directa su verdadero significado y funcionamiento.

¿Quién es Peli Taxi?

Detrás de la popular cuenta Peli Taxi se encuentra José, un taxista con más de 13 años de experiencia en las calles de Madrid. A través de sus vídeos, se ha hecho un hueco en las redes sociales compartiendo el lado humano de su profesión, con anécdotas curiosas, reflexiones sobre los pasajeros y campañas de concienciación sobre temas como el Alzhéimer, con las que busca dignificar el trabajo del taxista madrileño.

EFE Taxi en Madrid

Desmontando bulos sobre la tarifa 9

El taxista explica que ha visto "algunos comentarios que dicen que la tarifa nueve es de Uber, Cabify o Bolt". Ante esta afirmación, José es tajante y asegura que "eso es totalmente mentira". La realidad es mucho más sencilla, como él mismo aclara: la tarifa nueve no es más que la denominación oficial para un servicio con precio cerrado, que puede ser contratado a través de cualquier aplicación o emisora de taxi.

La tarifa nueve significa precio cerrado"

Otro de los mitos que desmiente es que esta tarifa se aplique únicamente en momentos de alta demanda. "Totalmente mentira", reitera el conductor. Según aclara, cualquier usuario puede solicitar un servicio con precio cerrado en cualquier momento: "Tú puedes pedir un taxi con precio cerrado, o sea, tarifa nueve, a cualquier hora del día, cualquier día de la semana".

Totalmente mentira"

La conclusión de José es un llamamiento a la información: "Si veis un taxi con tarifa nueve, no significa que trabaje para Uber, Cabify o Bolt". Su aclaración se suma a las voces de otros profesionales del volante, como la taxista Noelia Moreno o el conductor de VTC Antonio, que también comparten sus experiencias para mostrar la realidad del sector.