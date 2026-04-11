José Ramón López, asesor fiscal: "Si no revisas las deducciones autonómicas, estás regalando dinero a Hacienda sin darte cuenta”

Con la llegada de la campaña de la declaración de la Renta, miles de padres y madres en España tienen a su alcance una serie de ayudas fiscales que, en la mayoría de los casos, pasan completamente desapercibidas. Se trata de las deducciones autonómicas por hijos, un conjunto de beneficios que no se aplican de forma automática en el borrador y que, de no incluirse manualmente, suponen una pérdida económica significativa para los contribuyentes. Este simple gesto puede transformar un resultado 'a pagar' en uno 'a devolver'.

El desconocimiento generalizado sobre estas ventajas provoca que muchas familias no optimicen su declaración del IRPF. A diferencia de las deducciones estatales, que la Agencia Tributaria suele incorporar por defecto, las ayudas específicas de cada comunidad autónoma requieren una acción proactiva por parte del ciudadano. Es una responsabilidad que, si se ignora, impide acceder a un ahorro fiscal considerable que puede marcar la diferencia en la economía doméstica.

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Un experto fiscal desvela el error

La voz de alarma la ha dado José Ramón López Martínez, asesor financiero y conocido en redes sociales por su perfil divulgativo 'Tu Blog Fiscal'. A través de sus publicaciones, este experto se ha propuesto arrojar luz sobre las lagunas informativas que afectan a los contribuyentes. Su análisis se centra en cómo la falta de información directa de la Administración sobre estas ayudas perjudica a miles de personas cada año.

López Martínez explica que el abanico de beneficios es muy amplio y puede cambiar por completo el resultado de la declaración. "Hay deducciones de todo tipo si tienes hijos en tu declaración de la Renta", afirma el asesor. Entre ellas, menciona las ayudas por maternidad durante tres años, los gastos médicos como la compra de gafas, los costes asociados al colegio o la adquisición de material escolar.

Hay deducciones de todo tipo si tienes hijos en tu declaración de la Renta"

¿Por qué no se reclaman estas ayudas?

El principal motivo por el que estas deducciones no se suelen reclamar es su naturaleza autonómica. "Pero todo esto son deducciones autonómicas y no aparecen por defecto. Por eso te enseño cómo las tendrías que aplicar", aclara José Ramón López. El experto señala que cada comunidad autónoma ofrece diferentes ayudas, como la deducción por nacimiento en Cataluña o los beneficios por familia numerosa y gastos educativos en Andalucía.

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

Esta particularidad obliga al contribuyente a revisar el apartado de deducciones autonómicas de su borrador y añadir manualmente aquellas a las que tiene derecho. "Depende de la comunidad autónoma vas a tener más o menos, pero en todas tenéis deducciones por hijos. El problema es que lo tienes que meter tú", insiste el experto. Esta es la razón por la que muchos, de manera involuntaria, presentan su declaración sin aprovechar todas las ventajas fiscales a su alcance.

El problema es que lo tienes que meter tú"

La advertencia final de López Martínez es clara y directa, al señalar que la iniciativa debe partir siempre del ciudadano. "Hacienda no te va a decir: 'Oye ya te aplico yo la deducción, no te preocupes que así me pagas menos'. No, eso no te lo va a decir", concluye. Por ello, su recomendación es asesorarse correctamente y analizar con detalle cada caso particular para no perder dinero.

Fechas clave de la Renta 2025-2026

Para la presente campaña, el plazo para la presentación telemática de la declaración a través del servicio Renta Web se extiende desde el 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026. Aquellos contribuyentes cuyo resultado sea a ingresar y quieran domiciliar el pago, deberán realizar el trámite antes del 25 de junio.

La Agencia Tributaria también ofrece asistencia personalizada para quienes necesiten ayuda. El servicio de confección por teléfono estará disponible del 6 de mayo al 30 de junio, con solicitud de cita previa desde el 29 de abril. Para quienes prefieran la atención presencial en oficinas, esta se realizará del 1 al 30 de junio, pudiendo solicitar cita a partir del 29 de mayo. Estas vías son especialmente útiles para resolver dudas y garantizar que la declaración se complete correctamente.