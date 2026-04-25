José Luis Cava, analista financiero, advierte de los dos riesgos que cambiarán los mercados: "El principal perjudicado será China"

El analista financiero José Luis Cava ha lanzado una seria advertencia sobre lo que considera "dos maldades de gran calado" que afectarán la marcha de los mercados a corto y medio plazo. A pesar del optimismo generalizado, Cava pide máxima cautela y señala que "esto está montado para engañarnos". El experto identifica dos frentes de riesgo que podrían provocar una fuerte caída de las bolsas.

La guerra financiera entre EEUU y China

El primer gran riesgo se enmarca en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Según Cava, el gigante asiático tiene un ahorro excesivo debido a la debilidad de su demanda interna. Este capital, explica, solo tiene un destino posible por su tamaño y liquidez: los mercados financieros estadounidenses. Aunque Pekín lo niegue, "mienten como bellacos", afirma Cava, asegurando que invierten masivamente en activos americanos.

En este contexto, la estrategia de Donald Trump sería imponer un impuesto sobre los flujos de capital que entran en Estados Unidos, similar a los aranceles comerciales. "Está clarísimo, lo va a hacer", sentencia el analista. Esta medida funcionaría como un peaje para el capital extranjero que busca invertir en el país, perjudicando directamente a China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo

Para aplicar este impuesto sin colapsar el sistema de pagos global, Cava explica que es necesaria una reforma clave: la regulación de las criptomonedas y, en especial, de las stablecoins. Al separar el dólar físico del digital, se podría usar el segundo para transacciones y pagos, mientras se grava el primero en el ámbito de la inversión. Esto, a su vez, desarrollará el mundo de las criptomonedas, ya que permitiría comprar activos tokenizados sin pagar dicho impuesto.

El principal perjudicado va a ser China, que va a tener que pagar por invertir en los Estados Unidos" José Luis Cava Analista financiero

El misterioso rescate en el Golfo Pérsico

El segundo foco de alarma es el rescate financiero de un país del Golfo Pérsico, que Cava identifica como Emiratos Árabes Unidos (EAU). Este país ha solicitado una línea swap a la Reserva Federal de EEUU para obtener dólares, una operación que el analista considera extraña y sospechosa. La contradicción es evidente, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) califica la posición de EAU como "sólida".

ZUMA vía Europa Press



Cava se pregunta por qué no utilizan sus reservas de bonos americanos para obtener liquidez, una opción más barata. Su hipótesis es alarmante: o bien la cantidad que necesitan es tan elevada que no tienen suficientes bonos, o directamente "no tienen los bonos". El analista especula que estas inversiones podrían estar en paraísos fiscales como las Islas Caimán y haberse perdido.

Peligro, peligro, peligro" José Luis Cava Analista financiero

Las consecuencias de este rescate son ambiguas. Por un lado, una inyección de liquidez de la Fed podría provocar una subida de las bolsas a nivel global. Sin embargo, Cava advierte que EAU ya ha estado vendiendo activos líquidos para obtener fondos, lo que explicaría caídas recientes en las bolsas y el oro. Si han agotado sus líneas de financiación, la dependencia de la Fed es una señal de extrema fragilidad.

El analista concluye con una advertencia velada, invitando a observar los gráficos del S&P 500 en los meses previos a las crisis de marzo de 2020 y septiembre de 2022 para entender lo que podría suceder en el futuro cercano. Una situación que, según sus palabras, podría tener paralelismos con lo que ocurra en julio de 2026.