José Blanco pide que la UE "presente un plan industrial" para evitar el cierre de empresas como Alcoa

El eurodiputado socialista José Blanco ha apelado a la intervención de la Unión Europea para que "presente un plan industrial" con el objetivo de evitar el cierre de empresas como Alcoa, que amenaza con acabar con la actividad en sus plantas de Avilés y A Coruña.

Blanco destaca que en el "debate sobre el futuro" de la Unión Europea interpeló este martes al vicepresidente de la comisión, "exigiéndole que presentara un plan industrial, reclamado ya en algunas ocasiones por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo".

"Es necesario, si queremos alcanzar que el peso de la industria tenga un 20 por ciento en relación con el PIB, hacer una política que evite el cierre de empresas, como está ocurriendo, sobre todo, en el sector del acero y en el aluminio, entre otras cuestiones por el dumping como consecuencia de lo que ocurre en China", ha señalado.

A su juicio, ante este reto y sobre todo ahora con Alcoa, "es preciso adoptar medidas en Europa". "La respuesta no puede ser solo unarespuesta española, tiene que ser una respuesta europea", ha incidido. "En ese sentido he planteado esa exigencia (plan industrial europeo) porque no podemos asistir con los brazos cruzados al cierre sistemático de empresas que generan mucha actividad económica y mucho empleo", ha reivindicado.

Sobre el futuro de la planta de Alcoa en Cervo (Lugo), que no está afectada, Blanco ha subrayado que "no hay que generar alarma, aunque lo que está ocurriendo en A Coruña y Avilés tiene que poner a todos mucho más activos, para tratar de evitar un cierre que afecta a muchos trabajadores de forma directa y a muchísimos más de forma indirecta en Avilés y A Coruña y sobre todo para garantizar la continuidad de una importante industria que en Lugo es fundamental".

"Tenemos que no solamente lamentarnos, sino hacer una estrategia que permita que industrias muy importantes del aluminio y del acero no tengan que cerrar como consecuencia de lo que ocurre en el mundo", resalta.

El exministro de Fomento ha postulado también la necesidad "de actuar en el terreno de la energía". "El nuevo marco energético europeo va a posibilitar un abaratamiento del coste de la luz a medio plazo como consecuencia de la penetración de energías renovables", ha explicado.

Al respecto, ha advertido de que "la competencia es muy fuerte, y a veces una competencia que no se da en igualdad de condiciones, como ocurre con China". "Es necesaria una estrategia europea que haga frente a este desafío", ha concluido.