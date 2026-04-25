José Antonio Bernáldez, analista fiscal y abogado: "Si tienes tres hijos y un solo inmueble, lo mejor es nombrar un albacea que lo venda y repartir el dinero para evitar problemas"

Repartir una herencia puede convertirse en un auténtico campo de minas, especialmente cuando el patrimonio se limita a un único inmueble y hay varios herederos. El abogado y asesor fiscal José Antonio Bernáldez advierte de que esta situación, muy común en España, es una de las principales fuentes de conflictos familiares. Según el experto, la solución que parece más sencilla a priori, dejar la vivienda en copropiedad, suele ser el camino más directo hacia los problemas.

El mayor error de un padre es dar un mismo inmueble a 3 hijos" José Antonio Bernáldez Abogado

Bernáldez es tajante al respecto y mantiene su afirmación más viral: "El mayor error de un padre es dar un mismo inmueble a 3 hijos", porque, según su experiencia, acaba en subasta. Aunque reconoce que hay familias que no discuten, insiste en que es un nido de problemas garantizado. La falta de acuerdo sobre qué hacer con la propiedad —vender, alquilar o que uno de ellos la ocupe— genera un jaleo seguro que deteriora las relaciones.

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Entonces, ¿cuál es la alternativa si solo se tiene un piso para tres hijos? El fiscalista recomienda nombrar un albacea en el testamento con el encargo de vender la propiedad. De esta forma, se reparte el dinero y se evitan las disputas. "Lo mejor es vender y luego repartir", señala, ya que así cada heredero recibe su parte en metálico, una solución mucho más sencilla y pacífica.

Hacienda, una maquinaria implacable

Más allá de la gestión de herencias, Bernáldez pone el foco en la creciente presión que ejerce la Agencia Tributaria sobre los contribuyentes. "No doy abasto en el despacho con los requerimientos de Hacienda", afirma. El abogado describe un panorama en el que los ciudadanos, especialmente empresarios y emprendedores, se sienten constantemente vigilados y bajo sospecha.

Vives con miedo" José Antonio Bernáldez Abogado

Esta sensación de acoso se resume en una frase contundente: "Vives con miedo". Bernáldez denuncia que la presunción de inocencia parece invertirse: "tú ya eres el culpable" y "tienes que comprobar que eres inocente". A esto se suma la polémica por un bonus de hasta 125 millones de euros que Hacienda pactó con sus empleados por abrir expedientes, independientemente de si estos prosperan o no.

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El experto destaca la enorme capacidad tecnológica de la administración española, que considera pionera en Europa. "Administraciones europeas vienen a España a ver cómo España ha cruzado datos", explica. Esta eficiencia en el cruce de datos (modelos 347, 111, 115, etc.) hace que sea "facilísimo para Hacienda" detectar cualquier incongruencia, lo que aumenta la presión sobre el contribuyente.

La clave: planificar antes de declarar

Ante este escenario, ¿cómo puede el ciudadano protegerse y optimizar su factura fiscal? Bernáldez insiste en que la clave está en la anticipación. Existe una diferencia "trascendental" entre "hacer la declaración de renta" y "presentar la declaración de renta", y la mayoría de la gente, "el 90%", lo hace mal.

La planificación de la renta debe realizarse en noviembre o diciembre del año anterior, no en mayo o junio cuando solo se presentan los papeles. "Si tú quieres pagar menos impuestos, tienes que hacer la declaración de renta en el mes de noviembre", sentencia. Este es el momento de tomar decisiones estratégicas, como compensar pérdidas con beneficios, hacer aportaciones a un plan de pensiones o adelantar gastos deducibles.

¿Necesito una estructura societaria?

Finalmente, el abogado aborda la importancia de tener una estructura adecuada para el negocio. Mucha gente se pregunta cuándo necesita una sociedad patrimonial o una holding, pero a menudo actúan tarde. "Cuando la necesitas, ya vas tarde", advierte, aunque matiza que existen mecanismos legales para reorganizar sociedades existentes sin tributar, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Montar una holding no es una solución universal y debe responder a un "motivo económico válido", no a uno puramente fiscal. "Hacienda no acepta que tú montes una holding por un motivo fiscal", subraya Bernáldez. Por ello, desaconseja crear estructuras complejas sin necesidad, como "montar una sociedad por 4 pisos", y recalca la importancia de la concienciación fiscal y el asesoramiento profesional para no cometer errores que pueden salir muy caros.