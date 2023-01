Iberdrola entrega sus becas de talento joven: "Me han abierto las puertas a trabajar en otro país"

Iberdrola ha celebrado este viernes una jornada de 'Formación, Empleo y Excelencia'. La cita ha estado presidida por su Majestad, el Rey Felipe VI y en la misma se han entregado las Becas de distintos programas formativos impulsados por Iberdrola y su Fundación para 2002-2023.

En el evento, celebrado en la sede central de la Compañía, ubicada en Madrid, se busca promover el talento de las nuevas generaciones. El presidente de la Compañía, Ignacio Galán, ha tenido unas palabras de agradecimiento a la Corona por su "continua implicación en el impulso del talento y la empleabilidad".

"Este acto nació hace 12 años con la idea de pensar en el futuro, en los jóvenes. Hemos ido madurando, hay muchos más jóvenes con más oportunidades", ha apuntado Galán. Además, ha querido destacar el papel de los jóvenes en el mundo actual como "verdaderos protagonistas". A ellos, les aconseja poner "esfuerzo, dedicación y valentía" cada día, ya que "el proceso formativo no termina". Junto a esto, Galán ha puesto en valor en papel de Iberdrola, que ha repartido "más de 1.000 becas en estos años" y que ha dado una "formación especializada a decenas de miles de jóvenes".

Estrella Martín Segurado, directora de talento global: "Iberdrola es líder gracias a sus personas"



Además, entre los invitados encontramos embajadores, así como familiares de los alumnos becados. Estrella Martín Segurado, directora de Desarrollo Ejecutivo, Talento Global y Formación de Iberdrola, ha explicado por qué le da Iberdrola tanta importancia al desarrollo de las jóvenes promesas. "Iberdrola es líder gracias a sus personas. Trabaja pensando en sus empleados, en la sociedad y con una visión de futuro", ha destacado.

Hombres y mujeres, ejemplo de éxito en diferentes campos, han intervenido para compartir sus experiencias tras formarse gracias al impulso de la compañía con las becas Máster y a través del Programa Impulsa, la Escuela de Electricistas o por el acuerdo suscrito entre la eléctrica y UNICEF, entre otros. Finalmente, los beneficiarios han recogido de la mano de su Majestad el Rey el diploma que acredita la concesión de las diferentes ayudas creadas por Iberdrola con el objetivo de promover el talento e impulsar la excelencia en la formación de las nuevas generaciones.

Alejandra, becada: "Iberdrola me ha abierto las puertas a trabajar en otro país"

Alejandra es una de las becadas. Ella tiene 25 años, es graduada en el doble grado en Ingeniería Industrial y Administración y Dirección de Empresas y recibió la Beca Máster de Iberdrola. "Me incorporé a la empresa haciendo prácticas en el negocio de redes con la Beca Máster. Mi destino final ahora mismo ha sido en Berlín, en negocio de clientes, muy diferentes ambos", así cuenta su historia.

Además, ha explicado cómo se enteró de que existía esta beca: "A través de una compañera del máster que había recibido la beca un año antes, ella me lo comentó. Apliqué para segundo de máster y tuve la suerte de obtener la beca".

Por último, ha detallado qué ha supuesto para ella, ya que es toda una oportunidad: "Me abrió las puertas a trabajar en una empresa como Iberdrola. En este año y medio ya he pasado por distintos equipos, distintos países, un abanico bastante amplio.Me ha abierto las puertas a trabajar en otro país, que era uno de los objetivos tras graduarme".

Iberdrola como promotor de talento

El dividendo social de Iberdrola se traduce en su responsabilidad con el medio ambiente; en sus 12.000 voluntarios; en los más de 350 millones de euros anuales dedicados a innovación; o en que, solo en el pasado año, se hayan incorporado al grupo cerca de 4.500 nuevos profesionales.

Iberdrola continúa realizando un efecto tractor en miles de proveedores con sus inversiones y compras, de en torno a 18.000 millones de euros, con las que sostienen más de 400.000 empleos en toda su cadena de valor. Además, con esta actividad ha seguido contribuyendo a las arcas públicas con más de 7.800 millones de euros en 2022. En la compañía, el talento se promueve, atrae, identifica y gestiona en distintos procesos y programas que gestiona a través de su Fundación y de su área Talento.