Jesi Mera (27), camionera: "Voy de Guarromán con mi camión hasta Málaga, me desperté a las dos de la mañana, así es mi trabajo"

Jesi Mera, una camionera de 27 años, ha compartido en su cuenta de TikTok los detalles de una de sus jornadas laborales. El día comienza de madrugada, a las dos de la mañana, para realizar una ruta que la lleva desde Guarromán hasta Málaga. "No sé hoy qué me depara el destino. No sé si me voy a encontrar otra vez con alguna dificultad", confiesa al inicio del vídeo, mostrando la incertidumbre inherente a su profesión.

El primer obstáculo del día no tarda en aparecer. Para sacar el camión de un parking vigilado, Mera se encuentra con que otro vehículo le bloquea el paso. La joven explica que tuvo que pedirle al otro conductor que se moviera: "Dicho de buena manera que por favor le eche un poco más para adelante el camión porque yo acá le voy a dar, no puedo".

Una jornada agotadora

Al llegar al punto de descarga en Málaga, el cansancio es más que evidente. "Llevo despierta desde las 2 de la mañana. Son la 1:18 de la tarde", relata la camionera, que asegura estar "muerta" y "cansada". Su único deseo en ese momento es poder llegar a casa para ducharse y dormir, una situación que viven muchos profesionales del sector, como otros camioneros que también han compartido sus experiencias. "Parece que no, pero las malas noches cansan, cansan bastante", lamenta.

Las malas noches cansan, cansan bastante"

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Carga y compañerismo

La jornada continúa con la preparación para una nueva carga en Almería, una zona donde "siempre hace viento". A pesar de no saber qué producto va a transportar, Mera comienza a preenfriar el frigo a ocho grados. Afortunadamente, el muelle de carga está vacío, lo que facilita la maniobra de "acular" el vehículo.

Finalmente, el camión es cargado con sandías, un cargamento "súper pesado". Durante el proceso, Mera recibe la ayuda inesperada de otro camionero. "Me encontré a un compañero [...] me sigue en TikTok y me ayudaba a cerrar las puertas del frigo", explica. Este gesto refuerza la idea del compañerismo en la carretera, un valor que, como el sueldo que perciben, es uno de los temas que más interés suscita sobre la profesión.

A eso me refiero, el compañerismo"

Alamy Stock Photo Un conductor de camión mira la carretera a través del espejo lateral mientras conduce por un camino recto en un área abierta.

Tras repostar y con el camión ya cargado, Jesi Mera pone rumbo a la base para finalizar su día. "Así es mi trabajo. Ya he terminado ahora mi jornada de trabajo", concluye la joven. Ahora solo le queda llegar a casa y realizar la pausa de 9 horas reglamentaria antes de volver a la carretera al día siguiente.