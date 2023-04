Investigador de Iberifier prevé que los periodistas tendrán que "compatibilizar su trabajo con las IA" como ChatGPT

El catedrático de la Universidad de Navarra e investigador principal del Proyecto Iberifier, Ramón Salaverría, ha señalado que, ante la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa con herramientas como ChatGPT, los periodistas "van a tener que compatibilizar su trabajo" con esta tecnología.

"Van a tener que recapacitar sobre su trabajo, obtener una nueva formación. Los periodistas van a tener la oportunidad de buscar sus propios temas, tener su interpretación personal", ha manifestado este jueves Salaverría durante su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados.

Para el investigador principal de Iberifier, el observatorio de la Comisión Europea que analiza las amenazas de la desinformación en España y Portugal, el trabajo profesional de los periodistas "está recibiendo el desafío más importante de los últimos 30 años, desde la aparición de los medios digitales".

"No recuerdo un momento de transformación tan profunda, con un contexto donde emergen tecnologías capaces de generar texto, audio e imágenes", ha subrayado el catedrático, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo "esencial" de la supervisión.

Asimismo, ha defendido que plantear que los medios de comunicación no vayan a utilizar herramientas de IA Generativa "no es ni realista ni conveniente". "No es conveniente dar la espalda a la tecnología, pero una cosa es la rapidez y el volumen y otra la precisión".

Por ello, Salaverría ha detallado que "uno de los grandes fallos" de esta tecnología es la "imprecisión absolutamente abrumadora de los datos" debido a que "bebe de un conjunto de datos donde se mezcla contenido real con contenido falso".

En este contexto, ha reclamado a los diputados que, cuando analicen este tipo de fenómenos, no se centren exclusivamente en una de sus herramientas, como es ChatGPT, y les ha sugerido que "abran el foco y hablen de IA Generativa, que es aquella capaz de generar distintos tipos de contenido".

"Esto puede servir como pequeña escapatoria para otras tecnologías con igual o mayor potencial disruptivo o peligro que se sitúan en un plano semejante y no son ChatGPT", ha advertido el experto.

Aunque ha resaltado que ChatGPT "ha tomado la delantera" en generar textos, ha explicado que Google "está desarrollando por su lado y para finales de este año podría sacar su propia chatbot y hay otro proyecto que, en principio, aparecerá en otoño de este año".

"En los últimos meses lo que más ha llamado la atención es ChatGPT pero la IA Generativa no solo abarca el texto, también la imagen, el vídeo y la sintetización de audio, grabaciones sonoras donde uno juraría que la persona que está hablando es 'X'. Ese tipo de situaciones ya son posibles pero no han alcanzado el grado de desarrollo de ChatGPT, por lo que la preocupación sería entonces por la IA Generativa", ha concluido el investigador.