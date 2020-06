Inversores internacionales presionarán para que seis empresas españolas informen de su impacto ambiental

En una campaña global a través de la plataforma CDP exigen más transparencia a Abengoa, OHL, Fluidra, Lar, Merlin Properties y Solaria

Un grupo de firmas de inversión internacionales que aglutinan 10 billones de euros en activos bajo gestió, presionarán con una campaña para que seis empresas españolas "con un alto impacto en el medio ambiente" revelen sus datos a través de la plataforma mundial de divulgación ambiental sin ánimo de lucro CDP.

El grupo de 105 firmas inversoras que participan en la campaña global para ejercer presión sobre 1.016 empresas de 49 países está formado por Legal and General, Nuveen, Insight IM, Nordea Bank Abp, Allianz GI, Schroders, HSBC Global AM, Aegon, KBC Group y Cathay Financial Holding, entre otras, y no incluye a ninguna gestora española.

La iniciativa de este grupo de inversores internacionales pretende aumentar el compromiso de información de las empresas que nunca han revelado -o han dejado de hacerlo a CDP- su impacto ambiental en materia climática, bosques o seguridad del agua.

Entre las firmas incluidas en esta campaña destacan las españolas Abengoa, OHL y Fluidra, que han rechazado proporcional esta información en ocasiones anteriores, así como Lar España Real Estate, Merlin Properties y Solaria, que no han remitido su impacto ambiental, a pesar de las solicitudes de estos inversores.

La plataforma consiguió que ACS remitiera información sobre su impacto climático en una campaña anterior, por lo que la excluye de esta campaña, si bien la compañía presidida por Florentino Pérez no ha desglosado su impacto forestal ni en la seguridad del agua.

Junto a las firmas españolas, grandes cotizadas estadounidenses como Netflix, Facebook, Nintendo o Berkshire Hathaway formarán parte de esta campaña para que revelen su impacto en el cambio climático mediante la presión de los inversores.

Durante el pasado año, 88 inversores participaron en una campaña similar centrada en 707 empresas. Las empresas que fueron objetivo de sus inversores como parte de la campaña de 2019 tenían más del doble de probabilidades de proporcionar esta información que las que no lo fueron.

RIESGO DE QUEDAR ATRÁS EN ACCESO AL CAPITAL

"La reciente crisis de salud pública ha puesto de relieve que la resistencia y la adaptabilidad de las empresas a las conmociones externas son indicadores críticos de la fortaleza de un negocio", ha señalado la directora global de mercados de capital de CDP, Emily Kreps.

Por ello, Kreps ha advertido de que el cambio climático, la seguridad del agua y la deforestación presentan riesgos materiales para las inversiones, por lo que "las empresas que no divulgan su impacto corren el riesgo de quedar rezagadas respecto a sus competidores en el acceso al capital".

En este sentido, las gestoras reclaman datos "consistentes y comparables" para poder llevar a cabo análisis de riesgos y oportunidades climáticas, según ha especificado Katarina Hammar de Nordea Asset Management.