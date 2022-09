Inma Bermúdez espera que su premio anime a las diseñadoras a ser más visibles

La diseñadora Inma Bermúdez, galardonada este lunes con el Premio Nacional de Diseño 2022 en su modalidad Profesionales, espera que este reconocimiento anime a que las mujeres en general, y las diseñadoras en particular, "sean más visibles y se sientan merecedoras del reconocimiento público y capaces de luchar por sus sueños".

"Estoy muy feliz de haber recibido este premio, al que me presenté animada por mi círculo más cercano porque ni me podía imaginar que me lo fueran a conceder", señala la galardonada en unas declaraciones remitidas desde el estudio profesional que fundó en 2007 en Valencia junto al arquitecto alemán Moritz Krefter.

Nacida en Murcia en 1977 pero afincada en la capital valenciana, donde estudió, Bermúdez se ha convertido este lunes en la tercera mujer, y la más joven, en recibir este galardón y la única diseñadora española que trabaja ininterrumpidamente para la multinacional sueca Ikea desde 2006, aunque también ha colaborado durante diez años con la valenciana Lladró.

Desde su estudio señalan que ha firmado piezas que pueden verse en todo el mundo gracias a su colaboración con marcas internacionales, pues "es conocida por dar nueva vida a objetos cotidianos: vajillas, iluminación, floreros, candelabros, muebles, productos de baño, etcétera". Ha colaborado con la empresa suiza de relojes Rado y la marca de muebles china Zaozuo, entre muchas otras.

Inma Bermúdez fue nombrada Mejor Diseñadora del año 2016 por la revista AD y ha recibido premios como el Red Dot Award, If Design Award, DESIGN PLUS, y Premios de Oro y Plata de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y premios Delta, organizados por la Asociación del Diseño Industrial ADI-FAD.

Además, es una de las diseñadoras impulsoras, desde sus inicios, de la candidatura que ha terminado por cristalizar en València Capital Mundial del Diseño 2022.