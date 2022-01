Daniel Lacalle, sobre la subida de precios del combustible: "La inflación no es una casualidad"

La inflación es un fenómeno económico que implica la subida de los precios de bienes y servicios y que está presente en todo el mundo. "La inflación no es una casualidad, es la consecuencia de un aumento masivo de la cantidad de dinero en la economía por parte de los bancos centrales en un periodo en el que se juntaba una enorme expansión del gasto público y la reapertura de la economía", estos son los tres factores del aumento de precios según explica el economista Daniel Lacalle. Si bien la crisis de Ucrania influye en cierta medida, no es la causa fundamental.

La inflación supone para los españoles una pérdida de su poder adquisitivo de más del 6%, lo que conlleva a un frene del consumo (las ventas minoristas se han desplomado en el último año). El 2021 es el año en el que más ha caído la renta disponible tras casi tres décadas. La solución posible que observa Lacalle a la subida de muchos de los bienes que consumimos de manera diaria, entre ellos, la gasolina, "está en que el Gobierno, que tiene la capacidad de reducir los impuestos que son más afectados por los factores monetarios (IVA, IRPF, etc.) debería estar deflactando la subida de los precios en los impuestos", a lo que añade "no puedes tener impuestos a los hidrocarburos, al trabajo, etc., que mantienes exactamente igual en un entorno en el que suben los precios tan agresivamente".

En la Reforma Fiscal que se quiere llevar a cabo desde el Gobierno de Sánchez, se incluirá otro impuesto al combustible denominado Impuesto Especial de Hidrocarburos, cuya pretensión es disminuir las emisiones de loa vehículos, pero que se percibe como un "hachazo brutal" que se da en un momento complicado para aquellas personas que utilizan sus vehículos para trabajar todos los días. Actualmente, los ciudadanos pagan más del 50% del precio de un litro de gasolina en impuestos. Los expertos afirman que el precio del carburante va a subir a nivel récord, aunque no es posible hacer una estimación a corto plazo de cuál será el pico de dicho aumento.

Para evitar que la inflación siga aumentando, ya que España es de los países que más la sufren de la eurozona, "el Banco Central Europeo, y los bancos centrales, dejen de inyectar masivamente dinero en la economía en una época de recuperación, así como dejar de monetizar los déficits públicos de manera agresiva", dice Lacalle.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en marzo terminó este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 89,96 dólares, un 1,94 % más que al finalizar la sesión anterior, tras haber superado durante la sesión los 90 dólares por primera vez desde octubre de 2014. Con los riesgos geopolíticos derivados de la crisis en Ucrania también en el foco del mercado, el Brent mantuvo la tendencia alcista de las últimas semanas, sostenida asimismo por las perspectivas de evolución de la demanda a media que las economías reabren tras la última oleada de la pandemia.