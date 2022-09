La inestabilidad de las Bolsas por las malas noticias sobre la inflación no eclipsa los resultados de Inditex

Hoy se suavizan los términos de las caídas, pero de momento no hay rebote. Y es que el IPC de EEUU ha sido peor de lo que se esperaba. Ha bajado apenas dos décimas en agosto, hasta el 8,3 por ciento, cuando se esperaba un 8,1. Lo más grave es que la inflación subyacente se ha disparado en aquél país hasta el 6,3 por ciento. La Reserva Federal encontrará en estos datos motivos más que suficientes para seguir subiendo el precio del dinero de forma drástica. Ya nadie duda de que subirá otros tres cuartos de punto su tipo oficial en la próxima reunión del día 21. Y cada vez más analistas se atreven a pronosticar una subida de todo un punto.

Esta mañana se ha publicado el IPC del Reino Unido. La tasa anual roza el 10 por ciento. Es la gota que colma el vaso. Pero no será la última. El viernes se conocerá el dato de inflación del conjunto de la zona euro. No se esperan buenas noticias. Y los mercados se resienten. Bajan los bonos y bajan las acciones. Las Bolsas de Wall Street cerraron ayer con pérdidas de entre un 4 y un 5 por ciento. Es una caída que no se veía desde mediados del año 2020. Para hoy el mercado de futuros apunta una apertura con una tímida reacción en la Bolsa de Nueva York. Esta tarde se conocerá el índice de precios industriales de Estados Unidos. Antes se publicará el índice de producción industrial de la eurozona. Los inversores estarán hoy atentos también a la comparecencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Dentro de casa, el índice Ibex 35, que ayer perdió un 1,6 por ciento, abre hoy en 8.080 puntos, con una tímidmejora del 0,3 por ciento. Sube Inditex, que ha publicado resultados a primera hora de la mañana. Ha aumentado un 41 por ciento en su primer semestre fiscal, hasta 1.800 millones de euros. La facturación ha crecido un 25 por ciento en el mismo periodo. Los analistas alaban la elevada capacidad de general caja de la empresa gallega.

En los demás mercados, el euro se debilita ante la perspectiva de que la Reserva Federal suba el precio del dinero más deprisa que el Banco Central Europeo. La moneda común se cambia esta mañana justo por un dólar.

El petróleo baja hasta 93 dólares por barril de crudo del Mar del Norte. Hoy se publicará el informe de la AIE, la Agencia Internacional de la Energía. Llega pocas horas después del informe mensual de la OPEP, que, curiosamente, mantiene la previsión de fuerte crecimiento de la demanda de crudo en lo que queda de este año y en 2023. Y eso a pesar de la desaceleración de la actividad en las grandes economías. Según la OPEP, la demanda crecerá en 3,1 millones de barriles por día este año y en 2,7 millones el próximo. Este cártel anunció hace una semana que reducirá su producción en 100.000 barriles por día. Un recorte que será efectivo a partir de octubre.

Los analistas del banco de negocios estadounidense Morgan Stanley ha rebajado sus previsiones para los precios del petróleo. Ha reducido su proyección del barril de crudo tipo Brent para el tercer trimestre desde los 110 a los 98 dólares, pese a que esperan una considerable reducción de los flujos de petróleo procedentes de Rusia. A cambio, se reducirá la demanda de China, el mayor importador de crudo del mundo, debido a la menor actividad económica por los confinamientos.