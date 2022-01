El INE aplaza incluir en el IPC el precio de la electricidad en mercado libre

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha decidido aplazar la inclusión de los precios de la electricidad en el mercado libre en la cesta de la compra del IPC después de analizar junto a las empresas energéticas cómo hacerlo durante los últimos meses.

En un comunicado, el INE ha explicado este lunes que no recogerá estos datos "hasta obtener la información que han de suministrar las compañías eléctricas con un suficiente nivel de detalle y con los criterios técnicos necesarios que permitan aplicar una metodología consistente con los requerimientos exigidos en el cálculo del IPC".

Fuentes del sector eléctrico han apuntado a EFE que para incluir estos precios -actualmente sólo se incluyen los de las tarifas reguladas- el INE exige diferenciar entre los contratos de hogares y los de aquellas pymes que utilicen un domicilio como sede (despachos de abogados, consultas médicas, etc.), ya que sólo puede recoger en el IPC los primeros.

Las eléctricas defienden que no tienen la información segmentada por estas categorías y propusieron facilitar como alternativa los datos de aquellos contratos con una potencia inferior a 10 kilowatios, al entender que la inmensa mayoría corresponden a hogares.

El INE ha considerado que de momento no es suficiente y ha argumentado además que la "situación errática" que vive el mercado en estos momentos "no favorece la introducción de ningún cambio metodológico, que podría desvirtuar el análisis de la evolución de los precios a lo largo del año 2022 y siguientes".

Concretamente, el órgano estadístico ha señalado que cualquier cambio metodológico puede producir un "sesgo" en el primer año de su incorporación, y en este caso no se dan los criterios clave para acometerlo: no ha habido estabilidad en los precios en 2021 y no se prevé que la haya en 2022, a lo que se suma que la información disponible "no se corresponde exactamente" con los requisitos del IPC.

El INE ha avanzado que mantendrá "en los próximos meses la actual colaboración con las empresas eléctricas, a las que hay que agradecer el esfuerzo que vienen realizando, con el fin de llegar a un sistema de obtención de información que se adapte a los requerimientos del IPC".

La intención de la entidad era recoger en el IPC los precios del mercado libre de la electricidad desde este mes de enero de 2022, coincidiendo con la actualización de la base de cálculo, que se modifica cada cinco años.