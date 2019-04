Industria asegura que el sector industrial es el principal inversor privado de la I+D+i en España

El secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, ha asegurado que el sector industrial, pese a contar con poco peso en el PIB nacional, tiene un papel vertebrador en la economía y actúa como principal inversor privado en las estrategias de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) del país.

Durante su intervención en un desayuno organizado por el Clúster Marítimo Español el pasado miércoles, Blanco destacó que el sector de la industria tiene un efecto arrastre sobre el conjunto de la economía española y además protagoniza la internacionalización, genera empleo de calidad y es el sector con mayor actividad productiva y motor de innovación.

No obstante, Blanco reconoció que su peso actual "no es el idóneo" y que España se encuentra "muy por debajo" de otros países como Alemania o Italia y lejos del objetivo de la Estrategia Europa 2020, ya que no llega a representar el 20% del PIB (16,3% en 2017). Además, ha lamentado que tampoco se hayan llegado a recuperar los niveles precrisis de 2006.

Aun así, las cifras reflejan el papel clave que juega para la mejora de la competitividad y la generación de riqueza y empleo, con 2,3 millones de empleados y 572.000 millones de euros de facturación.

Blanco afirmó que el mercado único facilita la integración en cadenas globales de valor, tal y como ocurre con la industria eólica, sobre la que explicó que España es el único país que cubre todo el ciclo relacionado con dicha industria, desde el suministro de componentes hasta el mantenimiento.

Además, Blanco puso en valor otras industrias como la de automoción, aeronáutica, ferroviaria e, incluso, naval, comentando el buen posicionamiento de todas ellas dentro de la Unión Europea.

"Ocupamos la tercera posición en la UE por número de astilleros en activo, la décima posición a nivel mundial, y somos el segundo país europeo en número de buques contratados en 2017", afirmó.

COMPROMISO CON LA INDUSTRIA NAVAL

Blanco explicó que, con respecto a la industria naval, el Ministerio ha impulsado la Agenda Sectorial de la Industria Naval, que engloba la visión integral de construcción y transformación de buques y artefactos marinos; la reparación y mantenimiento naval; la construcción de embarcaciones náuticas y de recreo; y la industria auxiliar complementaria naval.

En este sentido, destacó que la industria naval es fuente de empleo y generadors de riqueza, con casi 70.000 empleos y 7.500 millones de euros, configurándose como pilar fundamental para el desarrollo de otras actividades como el transporte de mercancías, el aprovechamiento de recursos de origen marino o el turismo, entre otras.

Además, destacó la sofisticación y elevada complejidad de la industria naval como señas de identidad de sus productos, como los proyectos punteros realizados en astilleros españoles. De entre todos ellos puso énfasis en el proyecto Neptuno, como ejemplo de lo que es capaz la industria española.

El presidente de honor del Clúster Marítimo Español, Federico Esteve, expuso, por su parte, las principales reinvindicaciones del sector que versan sobre cinco ejes fundamentales que son las ayudas financieras, de innovación, formación, internacionalización y reparación naval.