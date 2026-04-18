El INCIBE avisa a los ciudadanos: "Mi Carpeta Ciudadana no está enviando notificaciones para recibir un ingreso de 552,97 euros; no hay nada que atraiga más que un ingreso inesperado"

Un hombre saca dinero en el cajero de un banco

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado sobre una nueva campaña de fraude digital que suplanta la identidad de ‘Mi Carpeta Ciudadana’. Los ciberdelincuentes envían una supuesta notificación oficial sobre un ingreso de 552,97 euros a favor del usuario para que este acceda a un enlace y facilite sus datos personales y bancarios.

Las claves de la ingeniería social

Una de las primeras señales de alerta se encuentra en el remitente del correo, carpetaciudadana@info.com.es. Desde el INCIBE recuerdan que las comunicaciones oficiales en España siempre utilizan dominios terminados en .gob.es, por lo que cualquier otra extensión debe hacer sospechar al usuario.

El mensaje también incorpora el logotipo oficial del servicio para reforzar su falsa apariencia de legitimidad.

El ‘anzuelo’ emocional está cuidadosamente diseñado, con un asunto de correo urgente como “Notificación de ingreso disponible – Importe 552,97 €” para precipitar la reacción.

Además, se valen de lenguaje administrativo y referencias como la Ley 39/2015 o códigos de expediente falsos para dotar al mensaje de una mayor credibilidad.

Captura INCIBE

Mi Carpeta Ciudadana no está enviando notificaciones para recibir un ingreso de 552,97€" INCIBE

El propio INCIBE ha sido claro al respecto: “Mi Carpeta Ciudadana no está enviando notificaciones para recibir un ingreso de 552,97€; no hay nada que atraiga más que un ingreso inesperado”.

Aunque se mencionen sistemas como Cl@ve o DNI electrónico, el objetivo real es redirigir a la víctima a enlaces fraudulentos para capturar sus credenciales.

Qué hacer si recibes la comunicación

Si has recibido este correo electrónico pero no has accedido a ningún enlace, la recomendación es ignorarlo, bloquear al remitente y eliminarlo directamente. También se puede reportar a los canales de ciberseguridad para ayudar a detectar nuevas oleadas del fraude.

En el caso de haber accedido y facilitado los datos bancarios o personales, es fundamental actuar con rapidez. Se debe contactar con la entidad bancaria para informar de lo sucedido, recopilar todas las evidencias posibles y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Alamy Stock Photo Un hombre mira su móvil sorprendido

Un fraude en constante reinvención

Este tipo de fraudes, conocidos como 'phishing', son cada vez más frecuentes y se valen de redes sociales, correos electrónicos o llamadas telefónicas para robar datos.

Los delincuentes se reinventan continuamente con timos que ponen a prueba nuestro buen juicio, suplantando la identidad de bancos, compañías energéticas o incluso ofreciendo empleos muy atractivos.

Las estafas telefónicas provocan en ocasiones situaciones insólitas, como la de un anciano de 86 años que recibió una llamada para ofrecerle un trabajo pese a estar jubilado.

En estos casos, se aconseja desconfiar de presiones para tomar decisiones rápidas y, si se tiene dudas sobre una oferta de empleo, llamar directamente al teléfono oficial de la empresa que supuestamente contacta.

La respuesta de otros usuarios a estos timos refleja la indignación general, aunque algunos se lo toman con humor: “Pues dile a tu padre que nos vemos mañana en el curro, ja, ja, ja”.

Como norma general, el INCIBE aconseja no proporcionar nunca información personal ante la más mínima duda y hacer una búsqueda del número de teléfono en Internet.

Además, registrarse en la Lista Robinson puede ayudar a evitar llamadas comerciales no deseadas que puedan poner a prueba el buen juicio del ciudadano.