La incertidumbre no para de crecer y los inversores no saben con qué carta quedarse

El mercado de divisas se ha mostrado hoy bastante más movidito e intenso que las Bolsas. La estrella ha sido la libra esterlina, que ha operado con enorme inestabilidad ante el nuevo incremento de la incertidumbre sobre la salida del Reino Unido de la Unión europea.

La divisa británica ha llegado a caer por debajo de 1,20 dólares, (1,1970 dólares concretamente en algunos momentos), que es su cambio más deprimido que se recuerda en los últimos 34 años. Esta tarde ha vuelto a superar la cota de 1,20 tras conocerse que el primer ministro, Boris Johnson, ha perdido la mayoría en el parlamento después de la deserción de un diputado conservador. La confusión manda en torno a la posibilidad de que se produzca un Brexit duro o a que finalmente se llegue a algo parecido a un acuerdo en términos razonables con la Unión Europea.

En cualquier caso se impone cada vez con mayor fuerza la impresión de que finalmente se prolongue el plazo para el Brexit. Podría retrasarse hasta enero. No se descarta tampoco una inminente convocatoria de elecciones, que podrían celebrarse el 14 de octubre. La incertidumbre no para de crecer y el mercado de divisas no deja de preocuparse. El euro baja de 1,10 dólares, cotiza a su precio más bajo desde hace más de dos años.

Hoy se ha conocido el índice de precios a la producción en la zona euro, que ha crecido apenas dos décimas de punto en julio, frente a la contracción en el mes anterior. Es lo que esperaban los mercados. La buena noticia ha llegado del otro lado del Atlántico y es que el PMI manufacturero ha crecido en Estados Unidos más de lo que se esperaba. Se sitúa en 50,3 puntos, frente a una lectura anterior de 49,9. Pasa por tanto a zona de expansión.

Por el contrario, el ISM industrial ha empeorado. Son referencias importantes, que puede condicionar en buena medida las decisiones que adopte la Reserva Federal en su próximo consejo del próximo día 18.

Aunque los mercados temen una próxima recesión en EEUU, lo cierto es que de momento tan sólo se aprecia una suave desaceleración. Pronto van a llegar otras importantes referencias macro económicas. El viernes, sin ir más lejos, se conocerán la producción industrial de Alemania, las cifras de paro y de PIB de la zona euro y, sobre todo, en el informe de empleo de Estados Unidos. Los analistas creen que la economía estadounidense creó el mes pasado 150.000 empleos no agrícolas, con una tasa de paro estable en el 3,7 por ciento.

La Bolsa de Nueva York se mueve esta tarde con pérdidas del 1 por ciento. Tras la jornada festiva de ayer en Estados Unidos, día del Trabajo, los inversores han reaccionado muy negativamente después de que este fin de semana el presidente Trump haya elevado del 10 al 15 por ciento los aranceles a productos chinos por importe de 112.000 millones de dólares. Hace dos semanas China hizo lo propio con productos estadounidenses por valor de 75.000 millones.

Así las cosas, el índice Ibex 35 se ha frenado después de seis sesiones alcistas consecutivas. Pero no ha caído. Se ha dejado apenas un 0,07 por ciento hasta 8.809 puntos. Ha subido Iberdrola, que se incorporará al índice Stoxx 50 a partir del próximo día 23. La cotización de Iberdrola ha subido un 40 por ciento en lo que va de año, lo que ha incrementado sustancialmente su capitalización bursátil. Por el contrario, abandonarán este selecto club tanto BBVA como Telefónica. BBVA cotiza a poco más de un 10 por ciento de los mínimos absolutos a los que cayó tras la consulta sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea en junio de 2016. Por su parte, Santander llegó a cotizar a 2,7 euros tras el referéndum para el Brexit en el Reino Unido.

Alzas hoy en Telefónica, que continúa con su recuperación. Rebota después de marcar mínimos a mediados de agosto por debajo de la media docena de euro por acción. El mercado de deuda pública continúa actuando como refugio para un dinero que busca con avidez sobre todo los bonos alemanes, pero también los españoles, que ofrecen una rentabilidad de apenas un 0,11 por ciento al plazo de diez años. El “bund” alemán profundiza en su rentabilidad negativa. Está ya en el menos 0,72 por ciento. Y baja petróleo, presionado por los síntomas de enfriamiento económico. Se paga por debajo de 60 dólares por barril.