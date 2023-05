La incertidumbre electoral en Turquía hace caer a la Bolsa de Estambul, a la lira turca y a acciones de BBVA

El índice Ibex cierra el lunes en 9.201 puntos, con una pérdida del 0,35 por ciento. Los inversores han estado muy pendientes de Turquía, donde las elecciones presidenciales que se celebraron ayer no han despejado las dudas. Habrá una segunda vuelta dentro de dos semanas, así que la incertidumbre se prolongará un poco más. Los mercados prefieren que el Tayyip Erdogan abandone la presidencia, algo que ahora no está tan claro. Y nadie olvida que más de 70 empresas españolas tienen presencia significativa en Turquía. Entre ellas, además de BBVA, el Banco Sabadell, Caixabank o viajes Barceló. Han caído con fuerza hoy las acciones de BBVA, que tiene una fuerte presencia en Turquía a través de su filial Garanti. Han perdido más de un 4 por ciento. No es mucho porque en los últimos doce meses todavía acumula una ganancia del 36 por ciento. Además, la incertidumbre sobre el futuro de Turquía se deja notar en la Bolsa de Estambul, que pierde más de un 6 por ciento, y en la lira turca, que cotiza en mínimos históricos. Se cambia a 21 unidades por euro.

Los mercados han estado pendientes hoy también de la Comisión Europea, que ha actualizado sus previsiones. Espera que la economía española crezca este año un 1,9 por ciento, frente al 1,4 que estimaba en sus anteriores pronósticos. Para 2004 mantiene su proyección de crecimiento del PIB español en el 2 por ciento. Para el conjunto de la zona euro, Bruselas espera un crecimiento del 1,1 por ciento este año.

La Comisión ha reducido cuatro décimas su pronóstico para la inflación en España hasta el 4 por ciento. En 2024 la inflación será del 2,7 por ciento, según las previsiones de este organismo.

Paralelamente, los mercados están muy pendientes de las negociaciones en Estados Unidos para elevar el techo de deuda. Los inversores quieren creer que pronto republicanos y demócratas llegarán a un acuerdo satisfactorio. En los demás mercados el petróleo repunta con cierta fuerza. Supera los 75 dólares por barril. El euro se ha debilitado en los últimos días. Se aleja de la frontera de 1,10 dólares. Esta tarde se cambia por debajo de 1,09 dólares. En el mercado secundario de deuda pública suben los rendimientos de los principales activos. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años se sitúa en el 3,37 por ciento, frente al 2,30 del “bund” alemán. El papel de Estados Unidos al mismo plazo rinde un 3,50 por ciento.

Hoy repunta de nuevo el euríbor, la referencia que se utiliza en España en siete de cada diez hipotecas a tipo variable. Se coloca en el 3,80 por ciento. Hace solo seis meses se movía un punto más abajo. La subida acumulada en los últimos meses es importante, pero lo cierto es todavía el euríbor está lejos de sus máximos históricos. En el año 2008 llegó a superar el 5 por ciento. Con los datos de hoy, la cuota mensual de un crédito hipotecario de 180.000 euros a 25 años a tipo variable al euríbor más un punto y con revisión anual pasará de 700 euros a algo más de mil. Así que siguen las malas noticias para los hipotecados. Y hay que pensar que el euríbor todavía no ha tocado techo. Se espera que el Banco Central Europeo vuelva a subir el precio del dinero en su próxima reunión prevista para mediados de junio.