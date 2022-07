Impuesto a la banca no afectará a buen funcionamiento económico, según Ribera

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido este viernes que el nuevo impuesto anunciado para la banca no afectará al buen funcionamiento de la economía, puesto que el objetivo es que genere una mayor contribución sin perjudicar a la actividad.

Ribera, que se encuentra en Murcia en una jornada de trabajo para avanzar en la puesta en marcha de medidas de recuperación del Mar Menor, ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la alerta del Banco Central Europeo para que ese nuevo tributo no frene el crédito.

Ha defendido que la intención al de aprobar medidas impositivas excepcionales que se aplican sobre beneficios extraordinarios de algunos de los grandes grupos empresariales del país es que no perjudiquen otros factores muy importantes, como la producción, la inflación o la actividad económica.

La intención del Gobierno es que permita obtener una mayor contribución y participación por parte de grandes grupos empresariales que en estos momentos en los que hay gran preocupación de la sociedad por la coyuntura internacional tienen grandes beneficios.

Con respecto a la propuesta de España de ofrecerse como una plataforma gasística a cambio de no aplicar recortes en su suministro, ha matizado que no hay ningún colega de la Unión Europea que esté diciendo que no quiere trabajar para ofrecer seguridad en los suministros hasta donde seamos capaces.

Sin embargo, el principal problema que se ha suscitado al ver la propuesta de la Comisión Europea es la ineficacia de unas medidas que ha considerado injustas en su distribución, al tiempo que ha lamentado que no han sido suficientemente debatidas.

Por eso, ha insistido en buscar otras medidas más eficaces, como la propuesta por España, porque la actual no redunda en favor de nadie y solo en perjuicio de algunos. EFE

