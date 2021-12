La imagen personal denuncia ante Congreso la "inocentada" de no bajar el IVA

Profesionales de la peluquería y la estética se han concentrado este martes ante el Congreso de los Diputados para denunciar la "inocentada del Gobierno al vetar de nuevo la recuperación del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) reducido" del sector en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Con lemas como "Gobierno, razona, esto nos ahoga" y carteles de "Se traspasa", los convocantes han mostrado su malestar por el veto en el Senado que impidió votar las enmiendas dirigidas a reducir el IVA, y han avanzado que su facturación ha caído esta Navidad un 32 % frente a 2019, según datos provisionales.

A tenor de la Alianza por la Bajada del IVA a Peluquería y Estética, y las federaciones, asociaciones y plataformas que la integran, la protesta ha servido "para transmitir la indignación de decenas de miles de profesionales, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos por el uso partidista de las instituciones".

Creen así que se ha convertido al presidente del Senado, Ander Gil, que hace una semana aceptó la disconformidad del Ejecutivo contra la propuesta de incluir en los Presupuestos una bajada del IVA en estos servicios, "en un instrumento de la lucha política en contra de las reglas del juego de la democracia".

La concentración ha tenido lugar a las puertas del Congreso de los Diputados, donde está previsto que hoy se aprueben de manera definitiva los Presupuestos del próximo año.

LA FACTURACIÓN DEL SECTOR CAE UN 32 % ESTA NAVIDAD

En opinión de los profesionales de la imagen personal, "toda la tramitación ha sido una broma y una tomadura de pelo al sector".

Una circunstancia que lamentan aún más teniendo en cuenta el avance del "Estudio VI Oleada del Impacto Económico de la covid en la Imagen Personal".

De acuerdo con los últimos datos, la facturación de esta Navidad ha caído un 32 % en comparación a la de 2019, en buena medida debido a la bajada en el número de cenas de empresa, cotillones y celebraciones sociales.

Acompañados de los monigotes típicos del Día de los Santos Inocentes, que se celebra este 28 de diciembre en España, representantes del sector han lanzado proclamas como "No más vetos a la imagen personal", "No más vetos, sí más votos" o "No es una inocentada, es una salvajada".

Entre los asistentes ha estado la Plataforma de Imagen Personal "Creer en Nosotros", en cuya pancarta se ha podido leer "El IVA al 21 % cierra nuestros centros. Somos esenciales. ¡IVA al 10 % ya!".

BOICOT AL PSOE EN LAS ELECCIONES DE CASTILLA Y LEÓN

Estos profesionales han anunciado que la conocida como "Rebelión de las Tijeras Rotas" va a mantener vivas sus reivindicaciones en 2022 en todo el país, con el objetivo de recuperar el IVA reducido de un servicio declarado esencial.

Desde la Alianza avisan de que a partir de enero se van a producir "todo tipo de acciones de protesta y movilizaciones", entre las que destacan el envío de una carta a La Moncloa, la realización y difusión de un nuevo estudio así como la actualización de los datos de facturación y expectativas del sector.

También tendrá lugar una "nueva e intensa" ronda de contactos con los partidos políticos para pedir su apoyo, y una acción de movilización con la implicación de "celebrities" o rostros conocidos.

Aunque la medida más polémica será el "boicot al PSOE" de cara a las elecciones de Castilla y León, convocadas de forma anticipada para el próximo 13 de febrero.

Antes de abandonar la plaza, los asistentes han lanzado un último mensaje al Ejecutivo: "Ahora nos vamos, pero volveremos. Gobierno recapacita o tendremos otra cita".