Ignacio, abogado laboralista da las claves de la jubilación en 2026: "Quienes hayan cotizado menos tiempo tendrán que retrasar su jubilación ordinaria hasta los 66 años y 10 meses"

El año 2026 se perfila como una fecha clave para el futuro de la jubilación en España. Con la entrada en vigor de varias modificaciones importantes en el sistema de pensiones, surgen numerosas dudas entre los ciudadanos. Esta incertidumbre se ve a menudo agravada por la desinformación procedente de contenidos generados con inteligencia artificial y fuentes poco fiables, tal y como advierten abogados laboralistas, que subrayan la importancia de acudir a canales rigurosos para entender cómo afectarán estos cambios a la planificación de su retiro.

El nuevo sistema de doble cálculo de la pensión

Una de las novedades más destacadas que entra en vigor en enero de 2026 es la implantación de un sistema de doble cálculo para la pensión de jubilación. Por un lado, se mantendrá el método actual, que toma como referencia los últimos 25 años cotizados. Por otro, se introduce un segundo cálculo que ampliará progresivamente este periodo, comenzando con 25 años y 4 meses en 2026 hasta alcanzar los 29 años en 2037.

Este segundo método permitirá a los trabajadores descartar los peores meses de cotización (2 en 2026, aumentando hasta 24 en 2037). Según han aclarado los expertos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aplicará de oficio la opción que ofrezca el resultado más favorable para el pensionista, sin que este tenga que realizar ninguna elección. El objetivo es ofrecer una mayor flexibilidad y no penalizar carreras laborales irregulares.

Puede suponer una pensión, por ejemplo, 50 o 60 euros superior que si se aplicase la integración de lagunas actual" Ignacio Abogado laboralista

Mejoras para cerrar la brecha de género

A partir de 2026 también se refuerza la integración de lagunas, un mecanismo que permite rellenar los periodos no cotizados con bases ficticias para el cálculo de la pensión. Esta mejora está dirigida especialmente a las mujeres y a los hombres que hayan visto mermada su carrera por el cuidado de sus hijos. Consiste en computar esos vacíos con el 100 % de la base mínima de cotización durante más tiempo del que se permitía hasta ahora.

En concreto, se ampliará de 48 a 60 las primeras lagunas que se podrán cubrir con el 100 % de la base mínima. Además, entre el mes 61 y el 84, se computarán con el 80 % de dicha base, en lugar del 50 % actual. Según los expertos, esta medida "puede suponer una pensión, por ejemplo, 50 o 60 euros superior que si se aplicase la integración de lagunas actual", una diferencia sustancial para muchos beneficiarios.

Junto a estas reformas, la edad de jubilación ordinaria también se incrementa. En 2026, quienes deseen jubilarse con el 100 % de la pensión a los 65 años deberán acreditar un mínimo de 38 años y 3 meses cotizados. Aquellos trabajadores que no alcancen este umbral verán su edad de retiro retrasada hasta los 66 años y 10 meses. Este cambio afecta tanto a la jubilación ordinaria como a la edad de referencia para solicitar una jubilación anticipada.

Por el momento, no tienen orden de dejar de aplicar esta disposición transitoria en el año 2026" Ignacio Abogado laboralista

Incertidumbres que quedan por resolver

A pesar de las certezas, hay cuestiones importantes que siguen en el aire. Una de ellas es el futuro de la disposición transitoria trigésima cuarta de la Ley General de la Seguridad Social, que establece una penalización más favorable en la jubilación anticipada voluntaria para quienes tienen una base reguladora superior a la pensión máxima. Aunque se trata de una medida temporal, una consulta al INSS confirma que "por el momento, no tienen orden de dejar de aplicar esta disposición transitoria en el año 2026", aunque no se descartan cambios.

La otra gran incógnita es qué ocurrirá con el complemento por brecha de género. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declaró discriminatorio, lo que ha obligado a la Seguridad Social a concederlo tanto a hombres como a mujeres que cumplen ciertos requisitos. Se espera una reforma legal para alinear la norma con el principio de igualdad y los objetivos de la política de pensiones, pero aún no hay fecha ni detalles concretos sobre cómo se rediseñará este complemento.