El IEE niega que haya un déficit inversor en infraestructuras de transporte en las CCAA, incluida Cataluña

Cataluña presenta un stock de capital público del 14,7%, el segundo mayor de España

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) asegura que no existe un déficit crónico inversor en infraestructuras de transporte por parte del Estado en ninguna comunidad autónoma, ya que las inversiones acumuladas se adecúan a los distintos parámetros económicos, incluida Cataluña, que acumula el segundo mayor stock de capital público (14,7%), pese a las cifras "manipuladas" por el independentismo "por ignorancia o mala fe".

Así lo ha señalado el presidente del IEE, José Luis Feito, durante la presentación del informe 'La inversión del Estado en infraestructuras de transporte en Cataluña y otras CC.AA', en la que ha señalado que la inversión en transportes destinada a las distintas regiones es la "adecuada" y se corresponde con los parámetros económicos a tener en cuenta en la asignación, como son la población, el PIB y la extensión territorial.

No obstante, Feito ha matizado que el hecho de que las inversiones de un período dilatado se correspondan a los distintos parámetros económicos no significa que las inversiones sean eficientes ni suficientes, ya que, para Feito, en España en su conjunto se ha invertido "en exceso" en líneas AVE, cuando ve preferible la inversión en trenes rápidos y de mercancías.

En este sentido, Feito ha apuntado que existe un déficit "entre lo que hay y se necesita", pero ha negado que exista un déficit "entre lo que hay y se corresponde de acuerdo a los parámetros económicos".

Por ello, ha insistido en que si se observan los datos acumulados a lo largo del tiempo no se puede concluir que haya un déficit crónico de inversión en las comunidades autónomas, ya que las cifras son "muy razonables de acuerdo con cualquier criterio económico" y la inversión del Estado se corresponde bien con el peso económico de las regiones.

Según Feito, esto se comprueba a través de los datos de stock total de capital estatal en infraestructuras de transporte, ya que refleja el esfuerzo inversor acumulado del Estado central en cada región, en lugar de extraer conclusiones a partir de cifras de inversión anuales.

CATALUÑA TIENE EL SEGUNDO MAYOR STOCK DE CAPITAL DE ESPAÑA

Respecto a Cataluña, el informe refleja que tiene un stock relativo de infraestructuras estatales de transporte que se corresponde con su peso en el PIB, el territorio y la población del conjunto de España.

Según cálculos realizados por la Cámara de Comercio de Barcelona y el BBVA-Ivie, el stock de estas infraestructuras en relación con el stock total se sitúa entre el 14% y el 15% en la actualidad, una proporción "adecuada" para una región que representa el 18,8% del PIB nacional, el 16% de la población y el 6,3% del territorio total del país.

Cataluña tiene alrededor del 24,7% del stock total de capital público del Estado en ferrocarriles, el 19% del stock en aeropuertos, el 16% del de puertos y el 13,2% del de carreteras.

Así, Cataluña presenta el segundo mayor stock de capital público de España, con un 14,7% del total, solo por detrás de Andalucía (15,3%), y se sitúa por delante de Madrid (13,1%), que aunque presenta una alta inversión en aeropuertos, no está "especialmente bien tratada", según Feito.

La capital española cuenta con un stock de capital del 6,5% en carreteras y del 19,8% en ferrocarril, por debajo de Cataluña, pero el stock en aeropuertos alcanza el 35%.

"IGNORANCIA O MALA FE" DEL INDEPENDENTISMO

De esta forma, Feito ha negado el supuesto déficit que se critica desde diversos ámbitos públicos y privados en Cataluña, como desde el independentismo se hace al "manipular" las cifras "por ignorancia por mala fe".

"No puede haber un Estatuto que imponga al Estado central parámetros de inversión porque si no no sería soberano el Parlamento", ha defendido Feito, quien ha insistido en que las cifras acumuladas de inversión son "bastante proporcionadas" a las variables económicas y que hay que tener en cuenta también los ciclos económicos.

"ES EL MOMENTO DE INVERTIR"

El presidente del IEE ha matizado que a pesar de que las inversiones se correspondan con los distintos parámetros económicos (población, PIB y territorio), no es óbice para que determinados territorios precisen de mayor inversión para frenar la despoblación o mejorar el transporte de mercancías.

Según Feito, ahora es el momento de acometer inversiones públicas al haber tipos de interés muy bajos, si bien habría que reequilibrar otras partidas y corregir desequilibrios, además de acometer reformas en los ámbitos de pensiones, mercado de trabajo y estructura de ingresos para reducir deuda e invertir en infraestructuras.

"La inversión óptima sería invertir menos en AVEs, más en trenes rápidos y en corredores y trenes para el transporte de mercancías", ha insistido Feito, quien considera que en algunas ocasiones se ha invertido en exceso en autovías, incluso en zonas despobladas, y menos de lo deseable en la red secundaria de carreteras, algo atribuible a los fondos europeos.

A su juicio, se gasta "en exceso" en el mantenimiento de las autovías por no querer imponer peajes que, al menos, cubran dichos gastos de mantenimiento y conservación, como en otros países del entorno.