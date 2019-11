El Ibex 35 pierde un 1,1% en la semana, pero retoma los 9.300 puntos en el último momento

El Ibex 35 ha finalizado la semana con un descenso del 1,08%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 9.328 enteros. Concretamente este viernes, el índice se ha impulsado un 0,76% que le ha llevado a retomar la cota psicológica de los 9.300 puntos.

Los ascensos más pronunciados de este viernes festivo los han registrado ArcelorMittal (+6,22%), Ence (+5,21%), CaixaBank (+3,27%), Repsol (+3,02%) y Acerinox (+2,84%), mientras que en el lado contrario han destacado CIE Automotive (-3,49%), MásMóvil (-1,83%), Naturgy (-1,63%), Colonial (-1,29%) y Enagás (-1,17%).

El resto de bolsas europeas han concluido la sesión también con ascensos, del 0,56% para el Ftse 100 de Londres, del 0,68% en el caso del Dax de Fráncfort y del 0,48% para el Cac 40 de París.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, recuperaba los 60 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ascendía hasta los 55 dólares.

La cotización del euro frente al dólar se ampliaba a 1,1168 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 65 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,377%.

El selectivo se ha comportado así en una semana marcada principalmente por el aplazamiento en las negociaciones del Brexit y la guerra comercial, así como por la avalancha de resultados empresariales, que ha puesto de manifiesto la progresiva desaceleración económica que está sufriendo la economía española, según ha explicado el analista de XTB Joaquín Robles.

Las principales empresas que componen el Ibex 35 han publicado unos resultados inferiores a los del pasado ejercicio, si bien ha destacado el "buen" comportamiento de las energéticas, gracias a la tendencia de este sector a mantenerse estable en un entorno de volatilidad.

Al contrario, el experto de XTB ha asegurado que el sector bancario ha sido el más penalizado debido a sus beneficios "notablemente" inferiores a los del periodo anterior. "La ausencia de beneficios extraordinarios, junto al aumento de provisiones, ha limitado sus ganancias", ha precisado.

Robles también ha indicado que la gran amenaza de los bancos continúa siendo el actual entorno de tipos cero y, sobre todo, la expectativa de que la política monetaria tardará tiempo en endurecerse.

La reunión de la Reserva Federal (Fed) fue la principal cita de la semana, al tiempo que destacaron las negociaciones comerciales entre EEUU y China. "Aunque ambas potencias afirman públicamente su predisposición a llegar a un acuerdo, lo cierto es que las posturas están todavía muy alejadas", ha subrayado Robles.

El Brexit también sufrió un nuevo aplazamiento hasta el próximo 31 de enero y el 12 de diciembre Reino Unido celebrará elecciones generales sin tener un acuerdo.

El analista de XTB cree que la próxima semana estará marcada por tres factores: la evolución de las negociaciones comerciales, las presentaciones de resultados empresariales y la publicación de datos macroeconómicos.

"A no ser que aparezca algún factor no previsto, no esperamos grandes fluctuaciones, por esa razón consideramos que el Ibex 35 continuará cotizando dentro del rango de entre los 9.000 y los 9.400 puntos", ha aseverado.