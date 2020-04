El Ibex 35 y las principales bolsas europeas, cerradas por Lunes de Pascua, marcado por alza del crudo

El Ibex 35 y las principales bolsas europeas estarán cerradas esta jornada por la celebración de la festividad del Lunes de Pascua, que pone fin a la Semana Santa, en una jornada marcada por el alza del crudo, cerca de un 4%, tras el acuerdo de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) de reducir en 9,7 millones de barriles de crudo diarios a partir del 1 de mayo.

En concreto, el precio del barril de calidad Brent, de referencia en Europa, iniciaba la jornada de este lunes con una subida del 3,6% hasta situarse en los 32 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, también subía un 3,6% y cotizaba en torno a los 23 dólares.

La jornada sigue marcada además por la crisis del coronavirus en España, donde los trabajadores de las actividades no esenciales reanudan este lunes su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección.

Tras las vacaciones de Semana Santa y el fin del permiso retribuido recuperable, a partir de este lunes se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, por lo que volverán a reincorporarse los trabajadores de actividades no esenciales, como la construcción, pero se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.

En el último día de actividad, coincidiendo con el Jueves Santo, el selectivo madrileño cerró con una subida del 1,71% tras conocerse el nuevo paquete de estímulos para elevar la capacidad de préstamo en 2,3 billones de dólares por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Así, el Ibex 35 concluyó la semana con un ascenso del 7,43%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.070,6 enteros a cierre del Jueves Santo.

El resto de principales bolsas europeas también finalizaron la jornada del jueves en verde, con ascensos del 2,81% en el caso del Ftse 100 de Londres, del 2,22% para el Dax de Fráncfort y del 1,17% para el Cac 40 de París.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al 'billete verde' se situaba en los 1,0940 dólares en la apertura de los mercados, mientras que la prima de riesgo española se colocaba en los 110 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 0,7%.