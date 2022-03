La huelga de transportistas paraliza la actividad en el puerto de Bilbao

La huelga de transportistas en Euskadi por el elevado coste de los carburantes ha paralizado completamente la actividad de carga y descarga de mercancías por carretera en las instalaciones de Santurtzi (Bizkaia) del puerto de Bilbao.

"Por carretera no está saliendo ninguna mercancía del puerto de Bilbao, no trabaja nadie en Santurtzi, el puerto está parado al 100 %. No carga ningún camión", ha señalado a EFE un portavoz de la Asociación de Transportistas Trabajadores Autónomos del puerto de Bilbao, TransportBilbao, que agrupa a 420 socios que operan en ese puerto.

TransportBilbao, miembro de Fenadismer, segunda organización de transportistas más importante de España, no secunda este paro, pero los transportistas autónomos asociados, "por miedo unos y otros porque ya no les da la vida con el precio del gasóil", están parados este martes, ha admitido dicho portavoz.

Esta mañana han tenido una asamblea en las instalaciones de Aparkabisa, el centro de transportes por carretera de Bizkaia, en la que no han tomado la decisión de apoyar el paro.

Pero "tal y como está la situación, no podemos decirles a los asociados que vayan a trabajar", ha explicado.

"No está trabajando nadie, ni en Cantabria, ni en Asturias, ni en el Puerto de Valencia o el Barcelona y no vamos a mandar nosotros a nuestros asociados a que les hagan cualquier avería en los camiones. Es lo único que nos faltaba", han agregado desde TransportBilbao.

Esta organización reconoce que este conflicto "va a para largo y que no va a tener una solución rápida".