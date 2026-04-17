Huelga de controladores en 9 aeropuertos que tendrá especial impacto en Sevilla por la Copa del Rey y la Feria de Abril

Desviados a Málaga cinco vuelos con destino a Sevilla a causa de la niebla. Imagen de archivo

Este viernes 17 de abril ha comenzado una huelga indefinida convocada por los sindicatos USCA y CCOO que afecta a 104 controladores aéreos de Saerco, la empresa que gestiona el tráfico en nueve aeropuertos españoles. Los aeropuertos afectados son Jerez de la Frontera, A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilla, Vigo, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.

Según un comunicado de los sindicatos y como informa Europa Press, la decisión de convocar la huelga responde a la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional. Entre las causas se citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso "abusivo" de las disponibilidades y cambios de turno comunicados "con escaso margen".

La seguridad aeronáutica no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente"

Las organizaciones convocantes advierten de que la seguridad aeronáutica "no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente". La reunión celebrada este miércoles entre los sindicatos y la compañía para intentar alcanzar un acuerdo concluyó sin éxito, por lo que la acción sindical sigue adelante.

Europa Press Vista de la terminal desde las pistas del aeródromo.

Impacto en Sevilla: Copa del Rey y Feria de Abril

La huelga cobra una especial relevancia en el aeropuerto de Sevilla, ya que la ciudad acoge este fin de semana la final de la Copa del Rey y, desde el lunes, la Feria de Abril. Para el evento deportivo se han programado unos 50 vuelos extra que se suman a la media diaria de 185 operaciones comerciales, además de la llegada de miles de aficionados por tren y carretera.

En paralelo, la ciudad se prepara para la final con un dispositivo de seguridad que movilizará a casi 2.500 funcionarios y empleados públicos. Tras la Junta de Seguridad, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha detallado un operativo diseñado para que el evento, declarado de alto riesgo, transcurra con normalidad y la capital andaluza siga siendo "un ejemplo en la organización de grandes eventos".

Tolerancia cero con los ultras

El grueso del dispositivo de seguridad recae en la Policía Nacional, que desplegará un total de 1.617 agentes de unidades como la UIP, UPR, servicios aéreos y caballería. Toscano ha sido tajante al advertir a los violentos, recordando que en la final del año pasado se iniciaron 77 expedientes sancionadores por violar la ley del deporte, con multas de hasta 80.000 euros.

Quien es un ultra y no viene a disfrutar de un partido de fútbol, no cabe en un evento de estas características"

EFE/ David Arquimbau Pasajeros que viajan desde Menorca dirección a Barcelona esperan en uno de los mostradores del Aeropuerto de Menorca

El subdelegado ha insistido en que no hay "preocupación, sino ocupación" para que "todo el que venga a disfrutar del partido pueda hacerlo en condiciones de seguridad". En este sentido, ha lanzado una clara advertencia: "Quien es un ultra y no viene a disfrutar de un partido de fútbol, no cabe en un evento de estas características".

Además, ha recomendado a los aficionados concentrarse en las 'fan zones', descritas como "un espacio seguro".

Por su parte, la Guardia Civil aportará cerca de 680 efectivos que se centrarán en el control de las vías de acceso a la capital, la vigilancia en el aeropuerto para separar a las aficiones y la gestión del tráfico en autovías como la A-66 y la A-49, donde se espera un aumento significativo de la densidad circulatoria.

Servicios mínimos y derechos de los pasajeros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos que cubren el 100% de los vuelos de emergencia y de Estado. Para los vuelos comerciales, la protección varía: entre el 66% y el 83% para vuelos a territorios no peninsulares, entre el 51% y el 59% para rutas peninsulares con alternativa de transporte superior a cinco horas e internacionales, y entre el 34% y el 36% para las que tienen una alternativa inferior a cinco horas.

Ante posibles cancelaciones o retrasos, las asociaciones de consumidores FACUA y OCU recuerdan a los pasajeros sus derechos. Según el Reglamento 261/2004, los afectados pueden exigir el reembolso del billete o un transporte alternativo hasta su destino final.

Además, si la cancelación se produce cerca de la hora de salida, la aerolínea debe proporcionar comida, refrescos y, si es necesario, alojamiento y traslados.

La OCU añade que los viajeros también pueden reclamar una compensación adicional que, dependiendo de la distancia y de si se ofrece un vuelo alternativo, puede alcanzar hasta los 600 euros.

Mientras tanto, para facilitar la movilidad, Renfe ha programado unas 7.000 plazas adicionales en tren y el aeropuerto de Sevilla permanecerá abierto durante la noche del sábado al domingo para gestionar el regreso de los aficionados.