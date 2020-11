Hosteleros riojanos: lo único que queremos es que nos dejen trabajar

"Lo único que queremos es que nos dejen trabajar", ha afirmado este jueves el presidente de Hostelería Riojana, Francisco Martínez Bergés, durante la concentración convocada por el sector hostelero en Logroño, en la que unas 2.000 personas han reclamado "ayudas reales" para evitar el cierre de muchos establecimientos por al covid-19.

El paseo de El Espolón de Logroño, ciudad en la que la hostelería permanecerá cerrada hasta el próximo día 29, ha acogido esta convocatoria, secundada también por comerciantes y otros sectores profesionales, en la que los participantes han guardado la distancia de seguridad con marcas de separación en el suelo y de la que los organizadores han subrayado el carácter de "protesta pacífica".

Con estas palabras han aludido a lo ocurrido en este mismo lugar y sus alrededores hace doce días, cuando una convocatoria a hosteleros no comunicada derivó en disturbios, con la posterior participación de unos 150 jóvenes radicales que quemaron contenedores, tiraron piedras a la Policía y saquearon un comercio.

"Lo único que queremos es que nos dejen trabajar" y "si nos cierran, alguien tiene que pagar nuestros trabajos, pero no dentro de unos meses, sino día a día", ha insistido Martínez Bergés.

"No queremos más papel, queremos dinero en nuestras cuentas" porque "hasta ahora no hemos logrado ni un euro", ha añadido, por lo que "no pedimos ayudas, sino una indemnización por el cierre de nuestros locales. No puede ser de otra manera, ya que si el Gobierno nos cierra, se hace cargo de la cuenta" y "no se pueden exigir impuestos si no nos dejan tener ingresos".

En el manifiesto que ha leído se reclama un plan de apoyo con medidas reales que permitan la supervivencia de los empleos y las empresas de la hostelería de España, para que, "tan pronto como termine la pandemia de la covid-19, tengamos disponible la mayor capacidad de producción instalada".

Por su parte, el cocinero riojano Francis Paniego, con tres estrellas Michelin en dos establecimientos, ha detallado a los periodistas que los hosteleros de esta comunidad esperan concretar en una o dos semanas un plan de "rescate" del Gobierno de La Rioja, que incluiría poder acogerse a ayudas, que la administración, ha dicho, ha presupuestado en 340 millones de euros.

También se ha referido a la petición de otras medidas en Logroño y Arnedo, donde la hostelería está cerrada desde el pasado 30 de octubre y durante un mes, como la apertura de "terrazas burbujas" en algunas cafeterías que sirven productos para llevar y que se consumen en la vía pública sin que se garanticen las condiciones de máxima seguridad. EFE

