La hostelería reclama el plan de ayudas urgentes, que prevé que se apruebe la semana que viene

Considera que no es el momento para subir el Salario Mínimo Interprofesional

Hostelería de España ha vuelto a reclamar al Gobierno la necesidad de que se aprueben ya las "ayudas urgentes" para el sector, que prevé cerrar con una caída de la facturación superior al 50% en 2020, y confía en que este plan se apruebe en el Consejo de Ministros del 22 de diciembre.

"Es evidente la necesidad de un plan de ayudas urgentes, que venimos reclamando en los últimos meses. Lamentablemente todo ha empeorado, ese plan de ayudas que era urgente hace meses es más urgente ahora", ha reiterado el presidente de la patronal, José Luis Yzuel, durante la presentación del Anuario de la Hostelería de España 2020.

Yzuel ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció hace dos meses ese paquete de ayudas para la hostelería, pero que aún no se ha aprobado. "Hay que reprochar al Gobierno su falta de empatía y hasta de respeto. Ese plan de ayudas lo necesitábamos para ayer, hemos pedido 8.500 millones de euros", ha recordado.

"Confiamos en que lleguen estas ayudas y parece ser que va a ir para el próximo Consejo de Ministros. Hay que aguantar y resistir como gato panza arriba, porque el sector ha demostrado esa capacidad de resiliencia", ha indicado.

Respecto al retraso de este plan de ayudas, Yzuel ha criticado la forma de actuar del Ejecutivo. "Este Gobierno emplea el método de comunicación de Radio Macuto, ni conocemos el plan ni las circunstancias, aunque las intuímos, pero la realidad es que les hemos invitado a sentarnos para trabajar y esa mesa jamás se ha producido", ha destacado.

"Tenemos hilo directo con nuestro Ministerio, pero no tenemos ningún dato, solo por Radio Macuto. No sabemos cuáles son las medidas ni en qué consisten, no sabemos si nos van a poner contentos o nos van a cabrear", ha subrayado.

Respecto a la negociación sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el presidente de la patronal hostelera vuelve a subrayar la "falta de empatía" del Gobierno. "Esta es otra muestra, no es el momento de hacer crecer los salarios de forma artificial. Es el momento de ayudar a las empresas y no de incrementar los costes", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha instado al Gobierno a apoyar la reconversión del sector hostelero con los fondos de recuperación de la Unión Europea.

"No se puede estar hablando del SMI para el año que viene y perder el horizonte del 31 de enero con el final de los ERTE. Salario mínimo sí, pero hay que hablarlo sentado en una mesa con el resto de medidas de acompañamiento para la reconversión de un sector que es estratégico para España", ha subrayado.