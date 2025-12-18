Hipotecas y Euríbor en 2026: Santiago Carbó, catedrático, avisa de que si no se producen grandes cambios en la inflación o el PIB, "como mucho habrá alguna bajada aislada"

El mercado hipotecario español continúa al rojo vivo y encadena ya 16 meses consecutivos al alza. Según explica Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en octubre se firmaron 52.198 operaciones, la cifra más alta en 15 años.

Este impulso se debe, en parte, a un abaratamiento del crédito que ha provocado que "la hipoteca media ya escala por encima de los 167.000 euros, un 10% más que hace un año", según analiza Ruiz.

En este contexto, se sigue buscando la seguridad, ya que el 61% de los contratos firmados fueron a tipo fijo. Este dinamismo ha sido posible gracias a un contexto de política monetaria más flexible que, en palabras de María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, "ha reactivado la demanda de ese 21% de compradores que habían quedado fuera tras la subida previa de tipos".

Cierre de año por encima de las 500.000 operaciones

Las previsiones para el cierre del ejercicio son optimistas. El consejero delegado y fundador de Trioteca, Ricard Garriga, anticipa que si la tendencia se mantiene, el año cerrará por encima de las 500.000 operaciones hipotecarias, una cota que no se alcanzaba desde antes de la crisis financiera de 2008.

Otro de los datos más destacados es el incremento del importe medio de los préstamos, que ha crecido un 10,4% interanual.

Para Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, la combinación de un exceso de demanda y la falta de oferta en el mercado inmobiliario lleva a los compradores "a pagar más para que no se le escape la vivienda".

Europa Press Documentación para la firma de una hipoteca

El BCE pisa el freno

Mientras el mercado hipotecario bulle, el Banco Central Europeo (BCE) se prepara para una nueva reunión en la que no se esperan cambios. Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia, señala que los tipos de interés "se quedarán en la situación de pausa".

El supervisor europeo lleva meses anclado en la prudencia, a la espera de ver cómo evoluciona la actividad de la zona euro y una inflación aún persistente en alimentos y servicios.

De confirmarse, será la cuarta reunión sin movimientos tras un año y medio de ajustes monetarios.

Sobre el futuro, el catedrático es claro y avisa de que si no se producen grandes cambios en la inflación o el PIB, "como mucho habrá alguna bajada aislada, pero estaría por ver".

Como mucho habrá alguna bajada aislada en los tipos de interés" Santiago Carbó Catedrático

EDUARDO PARRA Firma de hipoteca

Más cambios de banco que nunca

La competencia entre entidades financieras se está trasladando a los tipos de interés ofrecidos, según aclara Juan Villén, director general de Idealista. Los datos del INE también reflejan un cambio de tendencia en las modificaciones contractuales: mientras las novaciones (modificaciones con la misma entidad) cayeron un 30,2%, las subrogaciones al deudor (cambio de banco) aumentaron un 34,1%.

Esto indica, según Robin Decaux, consejero delegado de Equito, que el crédito "ya no se reestructura tanto, y se transmite más de lo que se firma". Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas en octubre estuvo liderada por Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, mientras que los mayores incrementos se registraron en Extremadura (16,1%), Castilla La Mancha (15,6%) y Cantabria (15,0%).

Este escenario complica ver el Euríbor por debajo del 2%. La media de diciembre se sitúa en el 2,26%, ligeramente por encima de noviembre, lo que encarecerá las hipotecas variables de revisión semestral, pero seguirá abaratando las de revisión anual.