Hereu: Europa responderá a los aranceles pero no alimentará dialéctica neoproteccionista

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha dicho este viernes que Europa tomará las decisiones que crea necesarias para defender su industria automovilística y responder a los aranceles anunciados por EE. UU. y se ha mostrado en contra de alimentar "la dialéctica del neoproteccionismo".

En unas jornadas sobre fondos europeos organizadas por el diario.es, Hereu ha insistido en que Europa "tiene que expresar firmeza y serenidad en la toma de decisiones" sobre este asunto y tender la mano para el diálogo, con objeto de disminuir los efectos y convencer a la otra parte de que en esta guerra comercial nadie gana.

En el caso concreto de España, ha recordado que en 2024 no exportó automóviles a EE. UU. pero sí componentes, y también a otros países europeos que fabrican automóviles que después se exportan allí, por lo que el Ministerio está analizando todas las implicaciones del asunto con los grandes fabricantes y con Anfac y Sernauto de cara a tomar medidas para defender la industria.

También se refirió a la profunda transformación que está atravesando la industria española, con la ayuda de los Pertes en términos de digitalización y descarbonización, que abarca desde el sector náutico, farmacéutico y agroalimentario, entre otros muchos.

España ha invertido hasta el momento 3.200 millones de euros en los distintos Pertes, con muchos logros, pero también muchos retos por delante, en camino para convertirse en "uno de los principales hubs industriales de Europa", ha dicho.

En cuanto al Perte VEC 3, ha recordado que esta misma semana han aprobado destinar 215 millones de euros para 22 empresas en 31 proyectos de transformación.

También ha puesto algunos ejemplos concretos como la planta de Stellantis en Figueruelas (80 millones entre subvención y préstamo); Powerpoint Sagunto (20 millones); Ebro (antigua Nissan), con 20 millones; Gestamp en Vizcaya (9 millones) o Volkswagen en Navarra (3 millones).

Preguntado por la ampliación del aeropuerto barcelonés de El Prat, que aún no ha sido autorizada y ha sido muy controvertida por razones económicas y medioambientales, Hereu ha insistido en que se tiene que ampliar si se quiere que Cataluña y España "conecten directamente con el mundo" y ha añadido que esto será positivo para el turismo y para todos los sectores económicos.

Sobre la fábrica de celulosa y fibras textiles que quiere instalar Altri en Lugo, Hereu ha explicado que el proyecto, que se ha presentado al Perte de descarbonización, se ha analizado con criterios objetivos como corresponde a la gestión de fondos públicos y "próximamente se conocerán las conclusiones" .

El asunto está sometido a unas reglas de juego muy claras, en las que hay comités de profesionales de la gestión pública que evalúan los proyectos, en este caso "en medio de un debate muy polarizado", ha dicho.

"No estoy ni en el sí por el sí ni en el no por el no", ha dicho Hereu, que ha dejado claro que cuando llegue el momento de pronunciarse sobre decisiones "de tipo más político", lo hará "con toda la claridad".

"No estoy escurriendo el bulto", ha dicho.