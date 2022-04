El Handmade Festival cierra su 8ª edición en Barcelona con 25.000 visitantes

La octava edición de la feria Handmade Festival (HMF), dedicada a las manualidades, el bricolaje y las actividades creativas, cierra este domingo en Barcelona con la visita, en tres días, de unas 25.000 personas, según los organizadores.

El evento, que se ha desarrollado en las instalaciones de Fira de Barcelona, "ha batido todos los récords de asistencia y ha superado los niveles previos a la pandemia", según la organización, que adelanta que la próxima edición se celebrará en noviembre en Madrid.

La directora del salón, Anna Ventura, señala en un comunicado que los dos últimos años de pandemia han sido "muy duros" para la convocatoria del festival pero que, para la edición de este 2022, "los handmakers" les han apoyado y "se ha notado que había muchas ganas de volver a la normalidad".

Durante la feria se han desarrollado más de un centenar de talleres y actividades relacionadas con la disciplina conocida como "do it yourself" (hazlo tú mismo) para reparaciones y trabajo creativo con agujas, papel, material de montaje y madera.