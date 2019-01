Hacienda ve un Presupuesto que robustece la economía y baja brecha de género

(Actualiza con más información)

La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, ha señalado que el Presupuesto de 2019 robustecerá la economía ya que apuesta por reducir la brecha de género y la desigualdad entre hombres y mujeres.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para desglosar las cuentas de este año, Gualda ha explicado este martes que una política presupuestaria que avanza hacia la igualdad aumenta el PIB y ha calculado que con la reducción de la brecha de género prevista se incrementaría el 2,5 % el PIB hasta 2025.

Ha destacado que los Presupuestos de este año son "justos y sociales, protegen el crecimiento económico y garantizan el cumplimiento de las metas de déficit comprometidas con Europa".

"Son un impulso decisivo al modelo de crecimiento social, para luchar contra la desigualdad y la precariedad que ha provocado la crisis económica", ha incidido al tiempo que ha resaltado que el Estado de Bienestar son el eje de las cuentas.

Ha confiado en que estos Presupuestos puedan aprobarse y sean "debatidos con responsabilidad" y ha recordado que se aumentan las partidas para la financiación de las comunidades autónomas y para los ayuntamientos.

Además ha resaltado que se cumplirá con el crecimiento económico estimado tanto para 2018 (2,6 %) como para 2019 (2,2 %) y se ha mostrado convencida de que el déficit público cerrará en el 2,7 % del PIB en 2018, con lo que el 2019 "será un punto de inflexión porque será la salida de España del procedimiento de déficit excesivo".

En este sentido, ha recordado que Bruselas advirtió tras analizar el borrador del plan presupuestario que el déficit se dispararía al 2,2 % del PIB sin Presupuestos y sin acometer medidas.

Gualda ha negado que no se vayan a cumplir los ingresos previstos y ha incidido en que sin tener cerrado diciembre pero con una recaudación del 99 %, la recaudación ha subido más del 11 %.

Además ha resaltado la valoración de la Comisión Europea al proyecto de Presupuestos de este año y a los nuevos impuestos financieros y digitales aprobados y que todavía deben tramitarse en el Congreso.

"Son figuras que la CE no esta poniéndolas en duda. Solo dicen que una de ellas no es tan agresiva como lo que podían tener previsto pero que está en línea con la de otros países europeos. No es que estén en contra", ha añadido, al tiempo que ha reiterado que la inversiones previstas y territoriales son "reales" y se ejecutarán.

"No tenemos bolsitas guardadas y todo se ejecutará para atender a la ciudadanos sin diferenciación de territorios", ha recalcado.