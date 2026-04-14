Hacienda pide en la Renta 2026 el valor de la casilla 505 de 2025; indica la base liquidable general sometida a gravamen, que no debe confundirse con el resultado final de la declaración

Con la Campaña de la Renta y Patrimonio de 2025, que se presenta en 2026, ya en marcha, la Agencia Tributaria ha aclarado un requisito clave para los contribuyentes que no disponen de identificación digital.

Hacienda exigirá el valor de la casilla 505 de la declaración de 2025 para poder obtener el número de referencia y acceder al borrador. Este dato corresponde a la base liquidable general sometida a gravamen y no debe confundirse con el resultado de la declaración (a pagar o a devolver).

No confirmar el borrador a ciegas

El borrador que la Agencia Tributaria es un documento preliminar basado en los datos fiscales del contribuyente.

Aunque permite saber de antemano si el resultado será a pagar o a devolver, los expertos advierten de la importancia de revisarlo minuciosamente, ya que puede contener errores o información desactualizada que podrían llevar a la pérdida de deducciones o incluso a sanciones.

En este sentido, la experta en finanzas Laura Encina advierte de que "jamás hay que fiarse del borrador de la declaración" y recomienda afrontar el trámite con calma.

Dedicar tiempo a revisar los datos y las posibles deducciones es la mejor forma de optimizar el resultado final y evitar sorpresas.

EFE Declaración de la renta

Jamás hay que fiarse del borrador de la declaración" Laura Encina Experta en finanzas

La experta recomienda comprobar que figuren todos los ingresos, como subsidios, ayudas públicas, alquileres o ganancias por criptomonedas.

También aconseja revisar las deducciones estatales, como las de rehabilitación energética o compra de vehículos eléctricos, y las autonómicas, que pueden incluir gastos como el gimnasio o servicios veterinarios en algunas comunidades.

Novedades y deducciones clave

Una de las novedades de esta campaña es que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 16.576 euros para 2025, quedará prácticamente exento de pagar IRPF.

Además, se ha creado una deducción progresiva para rentas de hasta 18.276 euros para evitar un 'error de salto' que perjudique a quienes superen ligeramente el SMI.

En el mercado del alquiler, el Gobierno estudia penalizar a los caseros que suban precios en zonas tensionadas, mientras que ya existe una reducción de hasta el 90% para quienes bajen la renta.

Sin embargo, el sector critica la carga fiscal, ya que, en palabras de Donato Muñoz, consejero delegado de Cevasa, "los alquileres protegidos son excesivamente caros por la sobrecarga de impuestos".

EFE Vista de la sala de atención presencial de la declaración de la renta

Otras deducciones relevantes incluyen las de los seguros de vida vinculados a una hipoteca para viviendas adquiridas antes del 1 de enero de 2013, con una deducción del 15% sobre una base máxima de 9.040 euros.

Los autónomos también pueden deducir hasta 500 euros (1.500 para personas con discapacidad) por su seguro de vida.

Quién debe declarar y el mito de los dos pagadores

Están obligados a presentar la declaración los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un solo pagador.

Este umbral baja a 15.876 euros si se tienen dos o más pagadores, siempre que del segundo y siguientes se hayan percibido más de 1.500 euros. También deben declarar todos los autónomos y los titulares del ingreso mínimo vital.

Existe un mito extendido de que tener dos o más pagadores implica pagar más impuestos, pero la realidad, según informa Europa Press, es que el problema reside en las retenciones.

Cada empresa las aplica de forma independiente, lo que suele provocar que la declaración salga a pagar.

La clave para evitarlo es adelantarse: el contribuyente puede solicitar a su empresa que le aumente el porcentaje de retención para adecuarlo a su nivel real de ingresos.

Para ello, la Agencia Tributaria ofrece en su web una calculadora que permite estimar las retenciones adecuadas.

La campaña de la Renta ha comenzado el 8 de abril de 2026 para la presentación por internet y se extenderá hasta el 30 de junio.

La asistencia telefónica estará disponible desde el 6 de mayo y la presencial en oficinas a partir del 1 de junio, en ambos casos con cita previa.